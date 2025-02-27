世新大學新規「滿30人才開選修課」！門檻超高易倒課 學生憂延畢

世新大學近期修改開課辦法，調增各系專業選修課程最低人數門檻，一門選修課需有至少30人選讀才開課，不少學生憂心想選的課「倒課」開不成，甚至影響畢業。校方回應，基於市場選擇機制，選修課愈多學生修讀愈好，設定30人門檻可督促教師檢視未達標課程是否要做修正或改開新課程，以更符合學生需求。

世新大學也表示，選修課程內容是為大多數學生感興趣的部分，若課程僅有較少學生選修，不如將資源投入能為全校多數學生接受的課程。

據了解，不少學生因憂心課程選課人數不足被停開、影響畢業或工作安排，在社群平台上「拉人湊課」。一名學生私下表示，由於安排校外打工和實習，時間上能選的選修課已不多，但該課選讀學生又不及30人，只好到處拜託朋友加入「撐一下」，否則這學期沒有修到規劃中的課，可能影響未來畢業甚至求職進度。

有學生痛批，校方用「人少倒課」淘汰機制辦學，是將學生權益置於不顧，且選修課要求30人以上才開課的規定並未正式公告或經校務會議等程序，事前也未找學生討論。校方回應，人數規範是依據開課辦法第十條規定，每學期由教務處公告開課人數規範。

但以台大為例，學校也設有課程開授及異動處理要點規定，學士班至少5人就得開課。私立大學如文化大學規定為20人開課，輔仁大學學士班則是單班10人、雙班至少15人。

高教工會副理事長翟敬宜表示，開課門檻30人實在太高，學生可能因為想修的課無法開授，若非將就選其他課程湊學分，很可能面臨學分數不足甚至延畢；再者，教師也會擔心課開不成無法達成義務鐘點，屆時須補足鐘點，被學校安插去做行政、招生等庶務。

翟敬宜指出，大學的選修課應盡量多元，過去也許不少選修課選讀人數未達學校預期，但課程可能在學術領域中仍有必要；此外，大學近年都在講多元、跨域，若僅以選課人數未達30人就將課程貿然關閉，「到底要怎麼實踐多元。」學校應該審慎評估教學多元性，而非堅守成本效益、CP值辦學的思維。

世新大學則表示， 學生如有未達選課學分下限或涉及畢業資格，可由系上協助處理。另外，各學系如有特殊需求低於30人的課程，簽請校長同意後亦可開課。改變初期可能影響部分人的權益，但選修課程規定是以促進教師重視課程的普遍性與學生接受程度出發，原則上會繼續推動。