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人本交通全民參與 新北市府攜手淡大開啟工作坊

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
新北市政府交通局邀請淡江大學及淡水居民，進行人本交通規畫討論。 圖／紅樹林有線電視提供
新北市政府交通局邀請淡江大學及淡水居民，進行人本交通規畫討論。 圖／紅樹林有線電視提供

為了讓都市交通更加的符合以人為本，並且擺脫行人地獄的環境，新北市政府交通局日前在淡水社區大學，邀請淡江大學運管系及在地里長等多位淡水居民，透過票選出淡水捷運站前英專路與學府路之間的街區作為示範計畫，舉辦「淡水人本交通與生活街道社區參與討論工作坊」，進行街道參與式的都市與社區交通模式討論與提案。

新北市交通局副局長林麗珠表示，去年由國土署辦理全民參與票選活動，而英專路與學府路之間的街區交通是票選第二高，因此市府交通局也以參與式工作坊來著手規劃友善行人的交通改善措施，同時蒐集在地民意，來納入改善計劃當中。對此淡江大學則表示，這次是以行人角度來做為工作坊的主軸，但又不大幅度的改變居民現有的生活形態，因此淡江大學運管系這次也與建築系共同來參與工作坊的討論。

交通局副局長林麗珠指出，目前新北市交通局已經推動與執行多條的人本交通規劃，未來需要人本交通的工作可以逐漸成為這座城市的基本架構。

淡江大學建築系教授黃瑞茂表示，透過淡江大學USR淡水好生活計畫長期與淡水社區大學合作，關注淡水區生活的種種面向，也跟淡水地區的里辦公室合作，延伸到社區巷弄友善步道的營造，這是需要跨域合作的工作，也是淡江大學USR計畫的特色。透過工作坊討論，落實人本交通與居民生活達到平衡點的交通規劃。

淡水

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