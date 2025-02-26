快訊

郭富城愛妻米蘭遭搶緊急求救！一下飛機「證件＋卡全被搶」

華航也跟進了！3月起國籍航空全面禁止航程使用行動電源

成大晶研中心開幕 台灣半導體材料技術再突破

中央社／ 台南26日電

國立成功大學晶體研究中心今天在南科台達大樓開幕，也是目前國內唯一具備超高溫（2300°C以上）大尺寸碳化矽（SiC）晶體生長技術的學術機構，將讓台灣半導體材料技術再突破。

在教育部主任秘書林柏樵、國科會自然科學及永續研究發展處長賴明治等人見證下，成大晶體研究中心今天開幕，同時展示最新SiC與氧化鎵晶體技術，未來將攜手全球產業夥伴加速技術轉移，推動SiC與氧化鎵（Ga₂O₃）材料在半導體、光學、雷射及醫療領域應用，提升台灣競爭力。

成大指出，晶研中心已突破高溫SiC晶體生長技術瓶頸，可生長大尺寸、高純度SiC晶體，為台灣半導體與功率元件產業提供關鍵材料，將大幅提升電動車、5G通訊、高效能電源管理等應用效能，協助台灣產業搶占全球市場先機。

此外，晶研中心也在氧化鎵領域取得重大進展，氧化鎵因擁有超寬能隙特性，被視為下一代高功率電子元件重要材料；透過特殊設計熔融法生長技術，團隊已成功製備出高品質氧化鎵晶體，加速商業化應用，助攻台灣關鍵產業升級。

成大表示，晶研中心積極拓展國際布局，已在立陶宛和拉脫維亞設立研究據點，攜手當地團隊開發高功率薄片雷射系統（TDL），並取得重要技術成果，有望應用於先進雷射醫療、精密加工及光通訊等領域，進一步鞏固台灣在國際晶體技術市場競爭優勢。

半導體 成大 材料

延伸閱讀

醫院急診壅塞燒進總統本命區 成大工會憂二件事恐增加

2025年《大學品牌力》揭曉 前十強唯一私校是「它」

2025年最佳大學品牌力揭曉 台大居榜首、這校連兩年成前十強唯一私校

成大實驗室培養出上百種高品質單晶 一年四度登上國際頂尖期刊

相關新聞

文化大學63周年校慶 金牌拳后林郁婷獲傑出校友

中國文化大學迎來63周年校慶，今年校慶也選出於學術、企業、社會服務、文化藝術及體育領域服務20位傑出校友，包括中央研究院...

選校看過來！2025「最佳學群力」 企業最愛聘僱各學群大學前七名出爐

104人力銀行今日發布發布2025《大學品牌力》。當企業需要聘僱何種學群畢業生時，企業會優先考慮哪些學校？以此定義「學群...

父母希望考國考當「律師」 她反駁：當家教月入14萬薪水更高

當父母的期盼跟自身的未來規劃有出入時，該如何抉擇呢？一名大四女生發文，透露自己就讀法商專業，父母希望她畢業後考法研，未來參加國考當律師，但她現在當家教一個月就能有14萬的收入，時間自由，因此有意當「全職家教」，不過規劃與父母的想法相左，對此詢問網友們的意見。

蟬聯全國校友薪資最高 台科大「大學品牌力」表現亮眼

104人力銀行今公布2025年「大學品牌力」調查，其中台灣科技大學再度於「研發力」與「校友薪資」蟬聯全國第一，更在10大...

配有模擬法庭 政大法學院新院館歷時17年竣工

國立政治大學法律學院新院館歷經17年規劃與籌建，興建計畫可追溯至1990年，歷經多次變更與挑戰，於2018年確定選址於憩...

2025年《大學品牌力》揭曉 前十強唯一私校是「它」

學測成績公布，12萬名考生如何選擇大學？104人力銀行連續第二年發布2025《大學品牌力》並於26日舉行頒獎典禮，由10...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。