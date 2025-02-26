文化大學63周年校慶 金牌拳后林郁婷獲傑出校友

中國文化大學迎來63周年校慶，今年校慶也選出於學術、企業、社會服務、文化藝術及體育領域服務20位傑出校友，包括中央研究院資通安全專題中心執行長李育杰，以及科技業、食品業、建築業等數名董座，亦包括2024年巴黎奧運女子57公斤級金牌拳后林郁婷。

文大表示，今年學術領域選出中央研究院資通安全專題中心執行長李育杰與國立台灣藝術大學表演藝術學院院長曾照薰；企業經營領域則包括金鷹國際集團董事長王恆、中國端子電業公司執行副總經理伍秀娟、美國WEG資深副總裁兼執行董事及投資顧問李敏華、AIA友邦人壽台灣分公司總經理侯文成、義美食品公司董事長高志尚、大發食品公司董事長許玉林、全家便利商店公司董事長葉榮廷等數人。

文大表示，今年文化藝術與體育領域，選出巴黎奧運女子57公斤級金牌拳后林郁婷，以堅持與努力站上世界最高殿堂，為台灣與文化大學爭光。

文化大學董事長陳泰然強調，高等教育面臨兩大挑戰，一為人工智慧迅速發展對高等教育模式的深遠影響，二為台灣少子化所帶來的大學招生不足，進而對學校運作與發展構成衝擊。ㄍ兩大議題雖來自不同層面，卻共同指向一個核心，就是大學必須轉型，才能永續發展，在競爭中保持領先。

陳泰然指出，文化大學需有「同舟一命，一榮俱榮、一損俱損」的認知，院系所須融合AI，加速轉型、改造課程、鮮明定位、強化師資、積極行銷，以贏得家長與學生的信任與支持。