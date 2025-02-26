父母希望考國考當「律師」 她反駁：當家教月入14萬薪水更高

當父母的期盼跟自身的未來規劃有出入時，該如何抉擇呢？一名大四女生發文，透露自己就讀法商專業，父母希望她畢業後考法研，未來參加國考當律師，但她現在當家教一個月就能有14萬的收入，時間自由，因此有意當「全職家教」，不過規劃與父母的想法相左，對此詢問網友們的意見。

一名女網友在Dcard發文，表示自己目前是大四生，主修文組法商專業，家人們希望她畢業後能考法學研究所，之後參加國考當律師，但原PO覺得考國考過程太艱辛，可能會撐不下去，並且受雇律師要做得很累才有8萬到10萬的薪水，她認為熬那麼久，為了這種生活「不值得」。

原PO說現在當家教一年半，假日沒休息的話一個月能賺14萬元上下，累積很多教學經驗，因此想要當「全職家教」，有很多不錯的案子能接，時間很自由能夠自己排課，但缺點就是收入不穩定，如果學生臨時請假無法上課就沒薪水。她目前存了200萬，畢業後想花100萬環遊世界，讓自己放鬆一下，等到回來後再思考未來，也有在考慮創業或投資，對此詢問網友們的意見。

此文一出，不少人建議她繼續從事家教，也可嘗試線上課程，「從個性上來看好像是比較偏向自由安排生活的類型，金融業或律師的生活，如果光用想的都不想去的話，答案就呼之欲出了，也許可以試試統整家教接案的教學、課程規劃的經驗開線上課程，或是家教採線上的形式進行，讓自己環遊世界的同時還能維持收入」。

也有網友建議可從事金融業，「收入要看長遠一點，家教時薪是高，但基本上往上的空間很小，而金融業年資的累計，之後對於薪資是很有幫助的，且金融業對於內部人員在存款、貸款上都有優惠，早一點進去，早一點享受這些優惠」、「如果怕辛苦，其實妳本科是商科，也可以走金融業，輕鬆很多，且年薪一樣可以破百（萬）」。