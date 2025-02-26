蟬聯全國校友薪資最高 台科大「大學品牌力」表現亮眼

104人力銀行今公布2025年「大學品牌力」調查，其中台灣科技大學再度於「研發力」與「校友薪資」蟬聯全國第一，更在10大指標中，搶下6項指標的全國前5。台科大表示，這與其在技術研發與專業人才培育方面深獲業界肯定有關。

在校友薪資方面，據台科大調查，畢業五年的校友中共有34.27%進入製造業，其次是專業、科學及技術服務業（28.65%），顯示台科大畢業生深受高科技產業及專業技術領域的青睞，與國家產業發展需求高度契合；任職部門則集中於研發與開發（32.28%）、工程（19.05%）及資訊部門（7.06%），進一步凸顯台科大學生在核心技術領域的競爭優勢。

在畢業3年及1年的調查中，台科大畢業生的職業類型以科學、技術、工程、數學領域為主，其次為資訊科技及製造業。台科大表示，薪資表現亦反映畢業生在職場的競爭力，畢業校友所從事的產業、部門與職業類型，普遍屬於薪資待遇較佳的領域，與台科大長年在「校友薪資」指標中的優異表現相互印證。

台科大表示，除了「研發力」與「校友薪資」深受業界肯定外，在資訊學群同樣表現亮眼，名列全國第3，突顯在電子、資工、資管領域的堅實基礎與人才培育實力，職務能力及產學力則排名全國第4。