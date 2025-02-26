配有模擬法庭 政大法律學院新院館歷時17年竣工

國立政治大學法律學院新院館歷經17年規劃與籌建，興建計畫可追溯至1990年，歷經多次變更與挑戰，於2018年確定選址於憩賢樓原址，2021年正式動土，歷時1051天完成主體工程，將於5月落成，成為台灣法學的重要據點。

政大法學院新館興建計畫由法律學院教授王文杰擔任負責人，全程參與工程規劃、籌資與建設監督，並細心題選建材和設備。他表示，是唯一一位全程參與人，會堅持到底，如今院館正式落成，象徵著法律學院的世代交替與持續傳承。

政大表示，新落成的法律學院館結合現代化設計與多功能學習空間，設有階梯教室、模擬法庭、研究中心、師生交流空間與公共討論區，提升教學與研究環境。象徵政大未來法學教育的使命與願景，也希望成為台灣法律學術發展的重要基地。

王文杰也說明，期許這棟有故事的院館，為台灣法學教育的未來承載更多使命與榮光。之後政大法律學院將正式邁入嶄新時代，提供更完善的學術環境與資源，吸引更多優秀學子投身法律專業。

政大也指出，政大法學院素來以嚴謹的學術訓練、深厚的人文素養及務實的法學教育見長，長年培育出無數司法官、律師、學者與政經法律專才。政大法律學院館是政大第一個需要院方自籌資金興建的學院，其籌建歷程也展現政大法律系的凝聚力與社會影響力，凡捐贈一萬塊以上的人，名字都將刻在法學院的感恩牆上。