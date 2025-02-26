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選校看過來！2025「最佳學群力」 企業最愛聘僱各學群大學前七名出爐

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
大學學測放榜，如何選校選系，各校不同學群特色或許可提供參考。圖／本報系資料照片
大學學測放榜，如何選校選系，各校不同學群特色或許可提供參考。圖／本報系資料照片

104人力銀行今日發布發布2025《大學品牌力》。當企業需要聘僱何種學群畢業生時，企業會優先考慮哪些學校？以此定義「學群力」，18學群第一名出爐。台大拿下11個學群第一：資訊、數理化、醫藥衛生、生命科學、生物資源、地球環境、社會心理、外語、文史哲、管理、財經。

成大拿下2個學群第一：工程、建築與設計。另有5校各摘1冠：台藝大藝術學群第一，世新大眾傳播學群第一，臺師大教育學群第一，政大法政學群第一，台體大遊憩運動群第一。

拿下18學群「最佳學群力」的7所大學有：台大、成大、政大、台師大、台藝大、台體大、世新。另有台師大、屏科大、長庚大學因排名在前30名，且進步名次最多而拿下「躍升獎」。

104人力銀行連續第二年發布2025《大學品牌力》，是104人力銀行透過25萬筆求職會員資料、近千份企業問卷、教育部及國家圖書館的公開資訊，用職務能力、未來能力、產學力、性格優勢、學群力、碩士論文力、國際力、知名度、研發力與校友薪資十大指標、共82項細子標，評比國內120所大學。

18學群前三名表現，臺大18學群全進前三、表現強勢且平均。政大拿下7學群前三(法政、財經、管理、社會與心理、大眾傳播、外語、文史哲)，包辦商管社科人文。成大拿下6學群前三(工程、數理化、生物資源、地球與環境、建築與設計、管理)，表現平均。陽明交大拿下4學群前三(資訊、工程、醫藥衛生、生命科學)，資工生醫強勢。

各自拿下2學群前三的特色大學有：清大(數理化、生命科學)、台師大(文史哲、教育)、東吳(法政、財經)。各自拿1學群前三的有：臺科大(資訊學群)、中興(生物資源學群)、中央(地球與環境學群)、台藝大(藝術學群)、北藝大(藝術學群)、輔大(社會與心理學群)、世新(大眾傳播學群)、文藻(外語學群)、實踐(建築與設計學群)、北醫(衛生醫藥學群)、台體(休憩與運動學群)、北教大(教育學群)、高餐大(休憩與運動學群)。

104人力銀行職涯教育長王榮春指出，應屆學測生除了透過《大學品牌力》了解各校優勢外，也可透過「104落點分析」，了解成績動態落點，並搭配學群與興趣類型的篩選，系統將會配對適合的校系；若對於選填志願還有疑問，可至【104診所-選填志願版】(https://tw104.pse.is/762gm4)匿名提問，獲得學長姐們的專業回答。

人力 台師大

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