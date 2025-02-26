2025年《大學品牌力》揭曉 前十強唯一私校是「它」

學測成績公布，12萬名考生如何選擇大學？104人力銀行連續第二年發布2025《大學品牌力》並於26日舉行頒獎典禮，由104人力銀行總經理陳嵩榮與總統府副秘書長何志偉擔任共同頒獎人。拿下「最佳大學品牌力」的十所大學有：臺大、成大、陽明交大、清大、臺科大、政大、北科大、中央、中山、輔仁。

拿下18學群「最佳學群力」的七所大學有：臺大、成大、政大、臺師大、臺藝大、臺體大、世新。另有臺師大、屏科大、長庚大學因排名在前30名，且進步名次最多而拿下「躍升獎」。

2025《大學品牌力》是104人力銀行透過25萬筆求職會員資料、近千份企業問卷、教育部及國家圖書館的公開資訊，用職務能力、未來能力、產學力、性格優勢、學群力、碩士論文力、國際力、知名度、研發力與校友薪資十大指標、共82項細子標，評比國內120所大學。先將各校單一指標的原始數值由高到低排序，再依常態分布百分比統計表的七等級配分，逐一計算十大指標得分，最後再依照企業重視十大指標的程度加權計分，完成各大學的品牌力分數。

104人力銀行職涯教育長王榮春分析連續兩年的大學品牌力，前十名的最佳大學品牌力進榜學校與去年相同，顯示大學品牌力需靠長期經營，非一蹴可幾。不過，前十名排序稍有不同，今年評比，臺大因國際力分數大幅成長，攻頂兩名、躍居今年第一，擠下成大、陽明交大位居二、三。臺大111學年「與國外及兩岸學校學術交流計畫」共67件領先全國其他大學，積極推動國際學術合作。中山大學因性格優勢與國際力勝出，今年前進一名到第九，擠下去年第九的輔大，輔大今年居十，連續兩年皆為十強中的唯一私校。

各校十大指標表現，臺大一舉拿下職務能力、未來能力、產學力、學群力、知名度、研發力、校友薪資七項指標第一表現最強，成大拿下碩士論文力、研發力、校友薪資三冠緊追在後，成大與臺大共有九項指標擠進前五、兩校並列最多。

中山拿下性格優勢第一。臺師大與成大共同拿下碩士論文力第一。政大拿下國際力第一。研發力共有六所學校並列第一：成大、清大、陽明交大、臺大、臺科大、長庚。校友薪資共有七校併列第一：成大、政大、陽明交大、臺大、臺科大、中國醫藥大學、北醫大。

綜合分析十大指標，居「最佳大學品牌力」前十名的陽明交大、清大、政大、臺科大，至少在半數指標都進前五名，表現出色。

大學品牌力排名未進前十的學校，依然用特色指標逆勢突圍。臺師大的學群力、碩士論文力入兩榜。長庚大學在校內教師升等指標納入「專利與技轉成果」，成功進入研發力前五強。文藻外語大學專注海外學術研究。淡江大學擁有超過200所姊妹校進入國際力前五名。北醫大、中國醫藥大學校友薪資居冠。中正大學碩士論文力進榜。各有特色千秋。

再觀察大學品牌力前30強，並比較去年排名，除了臺科大、北科大穩定進入前10強外，高雄科大、雲林科大、屏東科大的排名都比去年提升，技職教育更受各界重視；前30強大學當中，又以臺師大、屏東科大、長庚大學名次進步幅度最大，拿下今年大學品牌力的「躍升獎」。

至於當企業需要聘僱「________學群」畢業生時，企業會優先考慮哪些學校？以此定義「學群力」，18學群第一名出爐！臺大拿下11個學群第一：資訊、數理化、醫藥衛生、生命科學、生物資源、地球環境、社會心理、外語、文史哲、管理、財經。成大拿下2個學群第一：工程、建築與設計。另有5校各摘1冠：臺藝大藝術學群第一，世新大眾傳播學群第一，臺師大教育學群第一，政大法政學群第一，臺體大遊憩運動群第一。

18學群前三名表現，臺大18學群全進前三、表現強勢且平均。政大拿下7學群前三(法政、財經、管理、社會與心理、大眾傳播、外語、文史哲)，包辦商管社科人文。成大拿下6學群前三(工程、數理化、生物資源、地球與環境、建築與設計、管理)，表現平均。陽明交大拿下4學群前三(資訊、工程、醫藥衛生、生命科學)，資工生醫強勢。

各自拿下2學群前三的特色大學有：清大(數理化、生命科學)、臺師大(文史哲、教育)、東吳(法政、財經)。各自拿1學群前三的有：臺科大(資訊學群)、中興(生物資源學群)、中央(地球與環境學群)、臺藝大(藝術學群)、北藝大(藝術學群)、輔大(社會與心理學群)、世新(大眾傳播學群)、文藻(外語學群)、實踐(建築與設計學群)、北醫(衛生醫藥學群)、臺體(休憩與運動學群)、北教大(教育學群)、高餐大(休憩與運動學群)。

104人力銀行職涯教育長王榮春指出，應屆學測生除了透過《大學品牌力》了解各校優勢外，也可透過「104落點分析」，了解成績動態落點，並搭配學群與興趣類型的篩選，系統將會配對適合的校系；若對於選填志願還有疑問，可至【104診所-選填志願版】匿名提問，獲得學長姐們的專業回答。

此外今年度的【高中生填志願特輯】駐站活動，104人力銀行邀請相關科系學長姐駐站，考生若對財經、管理學群有興趣，但缺乏填志願的方向，可以在此向駐站學長姐發問解惑。