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2025年最佳大學品牌力揭曉 台大居榜首、這校連兩年成前十強唯一私校

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
私立天主教輔仁大學是全台少數具有附設醫院的全方位綜合型大學，104人力銀行連續第二年發布2025《大學品牌力》，輔大是連續兩年皆為十強中的唯一私校。圖／輔大提供
私立天主教輔仁大學是全台少數具有附設醫院的全方位綜合型大學，104人力銀行連續第二年發布2025《大學品牌力》，輔大是連續兩年皆為十強中的唯一私校。圖／輔大提供

學測成績公布，12萬名考生如何選擇大學？104人力銀行連續第二年發布2025《大學品牌力》。拿下「最佳大學品牌力」的十所大學有：台大、成大陽明交大、清大、台科大、政大、北科大、中央、中山、輔仁，其中輔大是連續兩年皆為十強中的唯一私校。

2025《大學品牌力》是104人力銀行透過25萬筆求職會員資料、近千份企業問卷、教育部及國家圖書館的公開資訊，用職務能力、未來能力、產學力、性格優勢、學群力、碩士論文力、國際力、知名度、研發力與校友薪資十大指標、共82項細子標，評比國內120所大學。先將各校單一指標的原始數值由高到低排序，再依常態分布百分比統計表的七等級配分，逐一計算十大指標得分，最後再依照企業重視十大指標的程度加權計分，完成各大學的品牌力分數。

104人力銀行職涯教育長王榮春分析連續兩年的大學品牌力，前十名的最佳大學品牌力進榜學校與去年相同，顯示大學品牌力需靠長期經營，非一蹴可幾。不過，前十名排序稍有不同，今年評比，台大因國際力分數大幅成長，攻頂兩名、躍居今年第一，擠下成大、陽明交大位居二、三。臺大111學年「與國外及兩岸學校學術交流計畫」共67件領先全國其他大學，積極推動國際學術合作。中山大學因性格優勢與國際力勝出，今年前進一名到第九，擠下去年第九的輔大，輔大今年居十，連續兩年皆為十強中的唯一私校。

各校10大指標表現，台大一舉拿下職務能力、未來能力、產學力、學群力、知名度、研發力、校友薪資7項指標第一表現最強，成大拿下碩士論文力、研發力、校友薪資3冠緊追在後，成大與台大共有9項指標擠進前五、兩校並列最多。中山拿下性格優勢第一。台師大與成大共同拿下碩士論文力第一。政大拿下國際力第一。研發力共有六所學校並列第一：成大、清大、陽明交大、台大、台科大、長庚。校友薪資共有七校併列第一：成大、政大、陽明交大、台大、台科大、中國醫藥大學、北醫大。

綜合分析10大指標，居「最佳大學品牌力」前十名的陽明交大、清大、政大、台科大，至少在半數指標都進前五名，表現出色。

大學品牌力排名未進前十的學校，依然用特色指標逆勢突圍。台師大的學群力、碩士論文力入兩榜。長庚大學在校內教師升等指標納入「專利與技轉成果」，成功進入研發力前五強。文藻外語大學專注海外學術研究。淡江大學擁有超過200所姊妹校進入國際力前五名。北醫大、中國醫藥大學校友薪資居冠。中正大學碩士論文力進榜。各有特色 千秋。

觀察大學品牌力前30強，並比較去年排名，除了台科大、北科大穩定進入前10強外，高雄科大、雲林科大、屏東科大的排名都比去年提升，技職教育更受各界重視；前30強大學當中，又以臺師大、屏東科大、長庚大學名次進步幅度最大，拿下今年大學品牌力的「躍升獎」。

品牌 成大 陽明交大

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