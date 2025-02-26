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陽明交大電機「生醫新星」開發器官晶片 成熱門志願

聯合報／ 記者王駿杰黃羿馨／新竹即時報導
陽明交通大學電機工程學系教授兼副系主任陳冠宇團隊開發出「仿生器官晶片」，可模擬人呼吸道的生理環境。圖／陽明交大電機系提供
陽明交通大學電機工程學系教授兼副系主任陳冠宇團隊開發出「仿生器官晶片」，可模擬人呼吸道的生理環境。圖／陽明交大電機系提供

陽明交通大學電機工程學系教授兼副系主任陳冠宇橫跨電機、生醫領域開發出器官晶片，獲得「生醫新星」殊榮，也因該學系不僅能學習電機專業，還能接觸生物醫學、AI、晶片等多個領域，並有機會參與前沿的研究與新創項目，成為選填志願的超搶手學系。

曾拿下十大傑出青年的教授陳冠宇，十年前放棄MIT的獎助金回到台灣，選擇陽明交大電機系任教，並結合生成式AI、晶片以及智慧醫療，開發出器官晶片，替代動物實驗和臨床前試驗，協助藥品開發，研究團隊也拿下國家新創獎「生醫新星」。

陳冠宇說明，研究團隊若取得患者癌細胞，就可製出癌症晶片來篩選藥品，患者不需再當白老鼠，晶片可以作為生物與數位分身，測試哪種藥物較為有效，並同時協助藥廠開發新藥。去年新創公司剛成立，便在第4季成功完成了第一輪7200萬的募資。

陳冠宇表示，隨著AI技術的迅速發展，未來的科技領域將需要更多跨領域的人才，單一專業的知識，已經無法應對未來的挑戰。陽明交大電機系結合電機、醫學與生物領域的專業能力，不僅能拓展學生的視野，還能為學生開創更多元的職業出路。

團隊成員、陽明交大電機系博士林科銍表示，他在大四時發現電機系有生醫工程所，開始向教授陳冠宇學習細胞培養、設計製作晶片，並將其與細胞組織結合，進而創造出更仿生人體的呼吸環境，利用感測器控制人體的微小呼吸環境。他也認為，隨著AI發展，跨領域人才將具有更大的優勢。他的角色不僅限於工程師，還有機會朝向國際藥廠進軍。

另位生醫所碩士石昂東則表示，他在大三的專題選修時，因為對生物有濃厚興趣，發現與教授陳冠宇的生醫領域非常契合，於是便加入了器官晶片研究團隊。他結合電機專業與生物學興趣，開始進行跨領域學習，並在研究團隊中負責協助器官晶片的量測。未來他將繼續在陳教授的新創公司開發研究，結合AI晶片與生醫，開拓創新科技的藍海，並挑戰自己的極限。

陽明交通大學電機工程學系教授兼副系主任陳冠宇（中）器官晶片研究團隊於美國參展 。圖／陽明交大電機系提供
陽明交通大學電機工程學系教授兼副系主任陳冠宇（中）器官晶片研究團隊於美國參展 。圖／陽明交大電機系提供
陽明交通大學電機工程學系教授兼副系主任陳冠宇（左）表示，隨著AI技術的迅速發展，未來的科技領域將需要更多跨領域的人才，單一專業的知識，已經無法應對未來的挑戰。圖／陽明交大電機系提供
陽明交通大學電機工程學系教授兼副系主任陳冠宇（左）表示，隨著AI技術的迅速發展，未來的科技領域將需要更多跨領域的人才，單一專業的知識，已經無法應對未來的挑戰。圖／陽明交大電機系提供

器官 團隊 陽明交大

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