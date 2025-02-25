元智大學人社院創新課程 AI融入人文培養批判思維

隨著人工智慧技術快速發展，元智大學人文社會學院結合「元素養（Metaliteracy）」概念，將AI技術融入語言學習、藝術設計與文化研究，透過多門創新課程，培養學生的數位應用能力與倫理意識。

元智大學表示，元素養是一種跨學科素養，強調資訊、科技與創造力的應用，並結合自我反思、倫理意識與社會責任感。與傳統資訊素養不同，元素養不僅關注資訊的理解，還強調資訊生產、交流與再創作的批判性反思。

校方舉例，如AI生成的資訊可能有偏見或錯誤，需要批判性檢視其內容與來源；AI在決策與建議中可能忽略人類的倫理與文化價值，學生需要學會質疑技術的侷限性，也讓學生比較AI與傳統學術研究的準確性。

對此，元智大學人社院院長劉宜君表示，學院以「數位人文應用」為一年級全院必修課程，透過AI文本生成技術舉辦「無厘頭AI提詞大賽」，學生不僅應運用AI技術的優勢進行創作，也要對其結果提出質疑與改進方案。

劉宜君指出，人社院各系積極將AI技術融入課程設計，推動人文科技與元素養的結合。應用外語學系開設「科技輔助語言學習」課程，指導學生運用生成式AI進行英、日語學習，提升閱讀與寫作能力。藝術與設計學系引導學生運用AI輔助程式設計，並將其應用於健康管理與互動設計。中國語文學系運用生成式AI、擴增實境（AR）與虛擬實境（VR），將古典詩詞與文化議題轉化為互動式數位作品。

劉宜君說，人文社會學院英語學士班更將語言溝通結合數位科技，使用專案式學習、混合式學習和翻轉教材方法，以科技溝通培養學生流暢的英語能力。此外人社院課程也注重數位倫理，培養學生在數位時代運用ＡＩ時的道德意識。

劉宜君強調，元智大學人社院透過跨域創新課程，在人文關懷與數位科技之間取得平衡，鼓勵學生運用AI技術的同時，保持批判性思維與人文素養。