快訊

死者身分遭冒用！嘉義罷免連署再傳造假 領銜人致歉「放棄第2階段」

林岱樺為高喊「政治干預司法」道歉 傳全因賴清德這句話

柯文哲恩師、心臟權威朱樹勳過世 享壽87歲…醫院今發聲明哀悼

元智人社院融入AI打造創新課程 培養數位應用力

中央社／ 台北25日電

因應AI浪潮，元智大學人文社會學院各系將AI技術融入課程，用生成式AI等輔助語言學習或打造互動式數位作品，培養學生的數位應用能力。

元智大學今天發布新聞稿指出，隨著AI技術的快速發展，高教積極探索其在人文與社會科學領域的應用，而元智大學人文社會學院結合「元素養」（Metaliteracy）的概念，將AI技術融入語言學習、藝術設計與文化研究，透過創新課程，培養學生的數位應用能力與倫理意識。

元智大學人文社會學院院長劉宜君表示，學院以「數位人文應用」為1年級必修課程，並結合AI文本生成技術舉辦「無厘頭AI提詞大賽」，讓學生運用AI技術的優勢進行創作，並對其結果提出質疑與改進方案；元智也加入「台灣大專院校人工智慧學程聯盟」，人社院教師參與「生成式人工智慧的人文導論」與「人工智慧倫理」兩門課的協同教學，深化學生對AI的理解與應用。

為推動人文科技與元素養的結合，劉宜君提到，人社院各系積極將AI技術融入課程設計，例如應用外語系開設「科技輔助語言學習」課程，指導學生以生成式AI學習英、日語，提升閱讀與寫作能力，中國語文系則運用生成式AI、擴增實境（AR）與虛擬實境（VR），將古典詩詞與文化議題轉化為互動式數位作品。

劉宜君表示，人社院透也推動跨域創新課程，希望在人文關懷與數位科技間取得平衡，鼓勵學生運用AI技術的同時，保持批判性思維與人文素養；未來還將發展跨學科合作，將AI拓展至社會公益、藝術創作與公民參與等領域，提升人文領域學生的專業特色與職場競爭力。

元智大學 素養 語言

延伸閱讀

穿山走溪行六龜 與十八羅漢同行 社區與保護區和諧共生 發掘深度旅遊價值

中華電元智送愛復興2校學童 捐客製書包體驗AI好有趣

台南學甲有這些能玩！自然人文親子遊一次滿足

嘉市結合108課綱廟宇文化 闖關遊戲成功送限量哈密卡

相關新聞

布局6G與衛星通訊技術 25大學組3大主題教學聯盟

教育部推動「下世代行動通訊技術人才培育計畫」，結合25所大學組成3大主題教學聯盟，布局6G及衛星通訊技術所需人才，目前已...

北醫大、海大合作開發陽明海運船員健康照護方案

北醫大、海大與陽明海運攜手產學合作，將共同開發符合船員需求的數位健康照護解決方案，包括緊急醫療照護、心理健康促進、長期健...

教授上課稱「女生不想辛苦就去搖屁股」 網揪關鍵字猜學校科系

一名女大生透露，在課堂上，有教授對著全班同學說道「女生不想要辛苦，就去搖屁股」，令她相當不悅表示「是在開性別平等的回頭車嗎」？她痛批學校的性別平等政策只淪為形式上的口號，制式評鑑制度也沒有辦法改善充滿性別歧視的教育環境，引發討論。

台師大境外生比例居頂大之冠 國際招生成功有3大策略

根據教育部統計113學年度，國立台灣師範大學境外學位生占校內總學生人數12.05%，成為全台國立頂尖大學中，境外學位生占...

搶救60年古梅！ 清大啟動梅園新生計畫讓老梅樹恢復新生

清華大學梅園是紀念老校長梅貽琦精神的重要地標，但園內的老梅樹卻得了俗稱「日燒病」的枝幹溝腐病，面臨生存危機。在清華校友、...

首本紀錄清大校園鳥類專書 清華校園鳥類圖鑑誕生

第一本紀錄清大校園鳥類的專書誕生了！國立清華大學校園內有記錄的鳥類多達100種，占台灣鳥類總數的六分之一，清大指出，學校...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。