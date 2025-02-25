布局6G與衛星通訊技術 25大學組3大主題教學聯盟

教育部推動「下世代行動通訊技術人才培育計畫」，結合25所大學組成3大主題教學聯盟，布局6G及衛星通訊技術所需人才，目前已發展出9門尖端技術課程和12門前瞻數位化微課程。

教育部今天發布新聞稿，本月21日大學聯盟在陽明交通大學舉辦計畫成果發表會，展出涵蓋太空產業、低軌衛星物聯網、6G智慧節能技術、人工智慧通訊網路的應用及教學成果。

行動通訊技術不斷變革，大學參與專業核心課程改進及推廣計畫，112至113年間開授課程所培育的學生，已達近5000人次。

教育部表示，隨著全球行動通訊邁向6G時代，非地面通訊的傳輸與應用將隨之加速進展，研討會特別關注6G技術發展與衛星通訊布局，邀請學界與業界專家探討非地面網路（NTN）、6G智慧節能技術等關鍵技術領域，為台灣的行動通訊領域打造更多優質人才。