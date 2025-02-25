興大獲贈天線電波測試設備 產學協作培育人才

一名女大生透露，在課堂上，有教授對著全班同學說道「女生不想要辛苦，就去搖屁股」，令她相當不悅表示「是在開性別平等的回頭車嗎」？她痛批學校的性別平等政策只淪為形式上的口號，制式評鑑制度也沒有辦法改善充滿性別歧視的教育環境，引發討論。

2025-02-25 11:01