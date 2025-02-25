北醫大、海大合作開發陽明海運船員健康照護方案

北醫大、海大與陽明海運攜手產學合作，將共同開發符合船員需求的數位健康照護解決方案，包括緊急醫療照護、心理健康促進、長期健康監測與預防等，提升海事人員健康照護。

台北醫學大學今天發布新聞稿指出，秉持專業海事人才關懷及優化職場就業環境的理念，台北醫學大學、國立台灣海洋大學與陽明海運股份有限公司共同簽署「數位健康照護計畫」產學合作意向書。

北醫大提到，智慧醫療是全球健康照護的重要趨勢，北醫大長期耕耘數位健康與智慧醫療的創新研發；海大在海洋與航運領域擁有豐富的研究經驗；陽明海運致力於提升海勤人員健康照護，為海勤人員提供船上遠端醫療諮詢服務及企業員工協助方案。

三方簽署產學合作後，將提供海事人員更進階的健康管理與照護。北醫大表示，未來將整合醫療科技、海洋健康與產業資源，共同開發符合船員需求的數位健康照護解決方案，包括緊急醫療照護、心理健康促進、長期健康監測與預防。

北醫大說明，將運用24小時零時差、零距離的遠距醫療技術，避免延誤海事人員就醫；同時因應海事人員長時間工作輪班及長期離家的身心壓力，提供心理疾病風險評估預測、壓力調適、心理健康支持等服務；並開發適用於海上環境的遠距健康監測設備與平台，即時追蹤

船員的生理數據，提供健康預警與醫療建議。

未來三方將持續深化合作，運用人工智慧與大數據技術的數位化智慧平台，開發船員健康監測系統，分析船員的健康趨勢，提升船員對健康管理的認知與自我照護能力，並擴大與國際接軌，照顧更多國內外海事人員，也推動台灣在智慧醫療健康照護領域的全球影響力。