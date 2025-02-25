教授上課稱「女生不想辛苦就去搖屁股」 網揪關鍵字猜學校科系

一名女大生透露，在課堂上，有教授對著全班同學說道「女生不想要辛苦，就去搖屁股」，令她相當不悅表示「是在開性別平等的回頭車嗎」？她痛批學校的性別平等政策只淪為形式上的口號，制式評鑑制度也沒有辦法改善充滿性別歧視的教育環境，引發討論。

該名女大生在Dcard指出，日前遇到大學教授在課堂上詢問學生「妳有練伏地挺身嗎」？眼見不少人感到困惑，教授接著說「妳們女生是要上船跟男生『搶飯』吃的，要把自己練壯一點」，並表示女生如果不想跟男生一樣做比較粗重的工作，「那妳們就去當林X玲，屁股扭一扭就有錢了」。

原PO透露，教授並非第一次在課堂上脫口說出關於「搶飯吃」等話語，聽到的當下感到既驚愕又憤怒，怒批「在2025年的今日，老師一番性別歧視的話語，是在開性別平等的回頭車嗎」？

原PO表示，自己始終認為台灣的教育初衷與理想，應是努力建立一個能尊重不同性別、宗教、文化、種族、意識形態的人的環境。如今執教鞭者發表歧視女性的言論，無形中鞏固、加高了這道性別高牆，以及父權凝視的優越感。

原PO提到，在傳授知識的殿堂裡，教育者「以傳道授業解惑之名，行傳遞厭女思想之實」，這表示學校的性別平等政策只淪為形式上的口號，而制式評鑑制度也沒辦法改善充滿性別歧視的教育環境，「如此要我們如何期待下一代會更好」？

對此，有網友留言，「拜託，好像要當林X玲很容易一樣嗎？人家是頂尖的模特兒，什麼叫屁股扭一扭，把模特兒職業貶低成這樣，最基本的尊重別人專業、尊重別人職業都不會了，還要出來教書？」、「就算是要激勵人，把人家名模林X玲講成只是扭屁股的，超級沒水準」、「不用給面子，直接站起來把屁股對著他，問他我這學期可以輕鬆過了嗎？跟這種男性真的不用講道理」、「可以錄音錄影檢舉喔！送他去教評會啦」。

有網友看到關鍵字「上船」，猜測說出這番話的，或許是跑船相關科系的教授，「如果是跑船類的作業，確實是男性的體格先天比女生更適合，所以教授前面詢問學生有無練習伏地挺身是沒問題的。但教授後面的舉例則非常不妥，不僅不尊重每個人的職業選擇，更是歧視且可能使學生加深性別刻板印象」、「教授說到『上船』，應該就剩幾間大學有跑船科系了」、「如果是跑船行業而言，本來就是需要『健壯』體格的辛苦工作，當然模特兒也很專業、很辛苦，只不過日常鍛鍊的方向不同而已」。