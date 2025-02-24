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台南向海外推教育旅行 日本大東文化大學連3年造訪

中央社／ 台南24日電

台南市府對日本推廣台南教育旅行，日本大東文化大學社會系師生連3年造訪台南，今年考察行程涵蓋原市區及官田、玉井、山上區等多樣化景點，讓日本學生深入探索台南風貌。

市長黃偉哲今天透過新聞稿表示，台南市親善大使一青妙在推動台南與國際間觀光文化等各方面交流，相當積極且貢獻很多，也歡迎日本大東文化大學團隊每年到台南考察；台南是台灣古都，擁有深厚歷史文化底蘊，深信每一次考察之旅都能帶著美好回憶與成果返國。

台南市政府觀光旅遊局長林國華表示，台南市親善大使一青妙牽線，促成日本大東文化大學教授野島剛於2023年率社會學系學生造訪台南，之後連年選擇台南進行考察，今年於2月18日至2月20日規劃豐富考察行程。

林國華表示，行程包含走訪巷弄並充滿懷舊元素主題、台灣第二家百貨公司林百貨，還有品嚐台南知名溫體牛肉鍋、玉井市場芒果冰，並由一青妙親自深度導覽富含歷史文化意義的烏山頭水庫、噍吧哖事件紀念園區、台南山上花園水道博物館等景點。

林國華指出，這些地點不僅具有觀光價值，同時可讓日本學生深入了解日治時代歷史事件、水利工程與水道設施，展示台南豐富歷史文化及古蹟在海外教育旅行的獨特優勢。

他說，推動海外學校至台南國際教育旅行，不僅有利國際教育交流，更希望透過年輕學子歸國後，進一步將台南觀光魅力傳播出去，帶動國際觀光量能。

台南 日本 考察

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