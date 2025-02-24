台師大境外生比例居頂大之冠 國際招生成功有三大策略

根據教育部統計113學年度，國立台灣師範大學境外學位生占校內總學生人數12.05%，成為全台國立頂尖大學中，境外學位生占比最高的學校。台師大校長吳正己表示，學校國際招生的成功，可歸因於行政、學術團隊精心規劃的三大策略：雙語化教育、攬才與留才招生策略、以及國際化校園和在地國際化的落實。

雙語教育部分，台師大自2021年起啟動學士、碩士及博士全英語課程，並提高EMI課程的數量和修課人數，每年開設的全英語授課課程已達886門。為了拓展國際招生與品牌形象，也積極參與國際教育展、拍攝多語招生影片並強化全球社群媒體行銷。學校並提供多元化的學程選擇及國際資助，目前境外學位生人數突破1700人。

為促進攬才與留才，台師大在就業方面，更進一步協助國際學生參與留台就業輔導與實習招聘活動，實施多元就業輔導措施；生活方面，同時提升校園環境與服務體系，加強華語教育資源，設立專門課程幫助國際學生克服語言障礙。未來還將每年聘用1名外籍行政人員，增進國際學生的語言輔導與心理支持。

另外，台師大表示，其國語教學中心自1956年成立以來，已成為全台規模最大且最具聲譽的華語教學機構，2024年學員數量逾5000人，來自世界90多個國家。2021年獲得教育部補助推動「台灣優華語計畫」，與英國倫敦大學亞非學院（SOAS）、美國加州大學聖塔芭芭拉分校（UCSB）、馬里蘭大學（UMD）等合作華語教學與學習。

台師大強調，將持續加強國際化進程，拓展更多跨國合作機會，並為國際學生提供更完善的學術、生活及就業輔導。學校的國際化策略不僅提升了台灣高等教育的國際競爭力，也為全球學生提供了一個優質的學習與發展平台。