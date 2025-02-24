首本紀錄清大校園鳥類專書 清華校園鳥類圖鑑誕生

第一本紀錄清大校園鳥類的專書誕生了！國立清華大學校園內有記錄的鳥類多達100種，占台灣鳥類總數的六分之一，清大指出，學校推出「清華校園鳥類圖鑑」一書，不只記錄校園內曾出現的52種鳥類基本資料，還貼心整理如出沒地點、稀有度等資訊，附上新手賞鳥者必備的訓練App和網站，非常精彩特殊。

清大指出，除了校園常見於成功湖的小鸊鷉和披著彩衣的五色鳥。人社院上空還能觀察到被列為二級珍貴稀有保育類的大冠鷲、松雀鷹、鳳頭蒼鷹等猛禽，民眾若在校內聽見「揮有～揮揮揮有～」的高亢叫聲，可要打起精神，因為大冠鷲就在你身邊。

清大表示，「清華校園鳥類圖鑑」源自校內一門名為「野生動物保育之探索與實踐」的通識課。愛鳥的生科系校友黃雅郁、吳郁涵將期末報告彙整、補充，加上校友鄭子芸的插畫，再經永續長林福仁、通識教育中心助理教授顏士清、區域創新中心及通識教育中心指導後出版。

顏士清說，清大校園為新竹都會區保留了大片綠地，成為許多鳥類生存的庇護所，也是候鳥過境時駐足休息的好地方。清晨時分，跟著資深賞鳥人在校園走一圈，至少都能遇見20種以上的鳥類。

作者之一的黃雅郁也提到，最初她看到校內這麼多鳥兒也認不全，比對圖鑑，才逐漸掌握各種鳥類習性和特徵，有一本好用的鳥類圖鑑，對賞鳥初學者非常重要。