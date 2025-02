台大畢業歌票選《上台大便》海放對手 最後1句藏爆點嗨翻全網

畢業季即將到來,各式校內活動也正如火如荼地準備當中。台大畢業生聯誼會17日發起「畢業歌投票」活動,邀請113級應屆畢業生參與票選年度畢業歌,此次共計有7首歌曲參選,其中《上台大便》一曲引起廣大討論,歌詞不僅道出文組學生面對畢業的焦慮心情,歌曲最後更是留下核彈級「彩蛋」,讓許多學生直呼「拜託一定要上」。

實際查看「台大畢聯會NTUGSA」官方YouTube頻道,2025年度台大畢業歌徵選總共有7首歌曲,依序為《上台大便》、《成長的軌跡Traces of Growth》、《椰林故事 Once Upon A Palm Tree Lane》、《臺大騙我》、《Demo》、《The End?》、《逃離這座森林》。

值得注意的是,其他畢業歌曲創作者皆有署名,唯有《上台大便》作者匿名。全曲旋律俏皮,然而細看歌詞,只見開頭便重複唱著四次「不要畢業」,提及就讀台大社會學系畢業後,身為一介文組學生未來恐領26K的求職焦慮。最後,演唱者更在結尾搞笑撂下一句「這首歌如果上了,我就上台大便」,引起眾多網友、校友熱烈討論。

歌曲上傳不到一周,目前已累積7.4萬人次觀看,許多網友紛紛留言表示,「台大畢業歌果然不會讓人失望」、「超好聽+1,歌詞超觸(即英文true的諧音),其他首都正能量到讓我以為自己是不是和他們讀不同所大學」、「神奇的演算法,這木吉他技術跟編曲有猛」、「聲音好有特色,詞好棒嗚嗚嗚…現在只想叫人養我」、「從詞曲成熟度到歌唱能力都好扯⋯好想知道作者是誰」。

更有人衝著演唱者的最後一句話,誓言要讓這首歌成選上,「該大的就要上台大」、「原本就夠好聽了,但衝著最後一句讓她上笑死」、「拜託一定要上」、「上台大是必須的」、「匿名學妹加油,有些事就是要把握年輕時趕緊去做,年紀大了就容易放不開,像是上台大便」。

台大畢聯會的畢業歌投票活動將於2月28日截止,評選規則以應屆畢業生的Google表單投票為主(占75%),YouTube影片觀看數亦占一定比例(25%)。截至23日下午5點,《上台大便》的YouTube觀看次數遠超其他參賽歌曲,其次為《椰林故事 Once Upon A Palm Tree Lane》以2.2萬觀看次數緊追在後。