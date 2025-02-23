台大畢業歌票選《上台大便》海放對手 最後1句藏爆點嗨翻全網
畢業季即將到來，各式校內活動也正如火如荼地準備當中。台大畢業生聯誼會17日發起「畢業歌投票」活動，邀請113級應屆畢業生參與票選年度畢業歌，此次共計有7首歌曲參選，其中《上台大便》一曲引起廣大討論，歌詞不僅道出文組學生面對畢業的焦慮心情，歌曲最後更是留下核彈級「彩蛋」，讓許多學生直呼「拜託一定要上」。
實際查看「台大畢聯會NTUGSA」官方YouTube頻道，2025年度台大畢業歌徵選總共有7首歌曲，依序為《上台大便》、《成長的軌跡Traces of Growth》、《椰林故事 Once Upon A Palm Tree Lane》、《臺大騙我》、《Demo》、《The End?》、《逃離這座森林》。
值得注意的是，其他畢業歌曲創作者皆有署名，唯有《上台大便》作者匿名。全曲旋律俏皮，然而細看歌詞，只見開頭便重複唱著四次「不要畢業」，提及就讀台大社會學系畢業後，身為一介文組學生未來恐領26K的求職焦慮。最後，演唱者更在結尾搞笑撂下一句「這首歌如果上了，我就上台大便」，引起眾多網友、校友熱烈討論。
歌曲上傳不到一周，目前已累積7.4萬人次觀看，許多網友紛紛留言表示，「台大畢業歌果然不會讓人失望」、「超好聽+1，歌詞超觸（即英文true的諧音），其他首都正能量到讓我以為自己是不是和他們讀不同所大學」、「神奇的演算法，這木吉他技術跟編曲有猛」、「聲音好有特色，詞好棒嗚嗚嗚…現在只想叫人養我」、「從詞曲成熟度到歌唱能力都好扯⋯好想知道作者是誰」。
更有人衝著演唱者的最後一句話，誓言要讓這首歌成選上，「該大的就要上台大」、「原本就夠好聽了，但衝著最後一句讓她上笑死」、「拜託一定要上」、「上台大是必須的」、「匿名學妹加油，有些事就是要把握年輕時趕緊去做，年紀大了就容易放不開，像是上台大便」。
台大畢聯會的畢業歌投票活動將於2月28日截止，評選規則以應屆畢業生的Google表單投票為主（占75%），YouTube影片觀看數亦占一定比例（25%）。截至23日下午5點，《上台大便》的YouTube觀看次數遠超其他參賽歌曲，其次為《椰林故事 Once Upon A Palm Tree Lane》以2.2萬觀看次數緊追在後。
《上台大便》歌詞：
我不要畢業不要畢業我不要畢業不要畢業
不想被問每個月薪水找不到工作上台大便
誰說上台大就會很有錢我的帳戶從來沒破千
千里難尋一個工作機會 （醫牙電資請先靠一邊）
我說我真的不想畢業
雖然延畢得付學分費
逢年過節 親友面前 不能再用台大來擋箭
我知道 大人會說無病呻吟 都是我太廢
但就業博覽會 當我說「台大社會」 （但一類是真的 沒有幾個好khang-khuè）
怎麼廠商笑臉就不見？ （活在台北 怎麼那麼累？）
你會說 去當社工 去NGO 大不了去打打零工 麥當勞永遠都缺工
文組只能拿兩萬六 資本主義的社會結構 老闆拚命剝削勞工 畢業即失業就是我
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