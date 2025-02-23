台大學生瘋搶1堂課 人潮塞爆教室內外多到「以為有明星來」

全台大專校院這兩週以來陸續開學，也正面臨最重要的「加退選」活動。日前，有位台大生在社群平台分享，許多學生為了加簽選修課程，人潮幾乎擠滿了教室內外，畫面引發網友熱議，甚至有同校學生笑說：「還以為有名星來學校辦簽唱會了！」

一名台大學生日前在Threads上貼出一段影片，只見教室內塞滿了欲加簽電機系教授李宏毅課程的學生，人潮甚至一路排到大樓門口，讓他忍不住驚呼：「太神啦！完全看不到教室裡面長怎樣…」，同樣也在教室外等待加簽的同學補充，「人多到連教室門口都看不見」，貼文曝光後當即引發熱議。

不少台大校友回應，李宏毅在校開課多年，人氣一直都如此高漲，「他真的蠻厲害的，可以把複雜的東西簡單講」、「至今還記得第一天的場面，沒想到兩年過去排到館外」、「七、八年前，我就在看宏毅老師的YT了」、「台灣學術第一AI男」、「根本簽不到…」。

也有網友笑回，「在現場還以為遇到大型粉絲見面會」、「比桃園燈會還多人」、「確定是加簽不是跟偶像要簽名嗎？」

李宏毅於2012年取得博士學位後，便在2015年回到台大講授機器學習課程，由於當年選課人數就常爆滿，於是他便養成錄製課程影片的習慣，同時上傳至YouTube頻道，不僅幫助台大學生更有效的自習，還意外嘉惠其他校外的學生，影片甚至紅到大陸B站，「實話說，因為李宏毅影片讓我跨領域學習，有幸到美國留學，最後上岸Sr MLE（資深機器學習工程師）」。