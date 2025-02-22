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值得嗎？她想重考拚頂大研究所 網見職涯規畫推「兩全其美」解方

聯合新聞網／ 綜合報導
一位準備就讀研究所的網友猶豫，自己是否要再花一年準備研所重考。情境示意圖，與新聞當事者無關。圖／Ingimage
一位準備就讀研究所的網友猶豫，自己是否要再花一年準備研所重考。情境示意圖，與新聞當事者無關。圖／Ingimage

為了精進學識或職涯規畫，每年都會有許多人報考研究所。近日一位網友發文表示，她在大學畢業後考上中字輩的研究所，原本預計今年復學就讀，然而她仍有些猶豫，是否該嘗試重考至更好的學校。對此，不少網友根據原PO提供的條件，建議她不要重考，也有人認為因跟隨內心想法，不讓自己後悔。

原PO在Dcard發文表示，她於去年從某私立大學畢業，儘管當時身體狀況較差，仍幸運備取上中字輩的研究所。在家調養一年後，原PO打算於今年重返校園，與此同時，她也猶豫是否要嘗試重考至更好的學校。

原PO說明，自己之所以想重考，除了想挑戰更高學府外，也希望能到外縣市的學校就讀、探索新環境。

至於退縮的原因，原PO表示，她未來的職涯目標是公職，感覺研所為四中或四大並沒有太大差別，重考也只是不甘心學歷只到四中。她也擔心，過去的休學經歷已讓她比同屆大2歲，若是重考，年齡差距又會拉大，家人也因為擔心原PO身體，對此表示反對。

對此，原PO發文向網友尋求建議，協助自己做出理智的選擇，對於個人未來道路能有更多見解。

許多網友認為原PO的未來規劃及身體狀況不適合重考，「不建議再考，目標公職的話，研究所是中字輩還是台清交，根本沒差」、「我覺得你身體最重要，追逐夢想的路上請把自己的身體放在第一位」、「頂大碩沒這麼好混，高機率你的身體狀態會被搞壞，或是會變成動不動休息、拋棄實驗進度的雷包。尤其是你又有想考公職的時間壓力，會很辛苦的」。

也有人希望原PO順從內心想法，「看你的內心吧，你會不會很多年後遺憾自己當時沒有重考，遺憾自己沒有讀過頂大？」、「現在是你最有犯錯空間的時候，想做就試試看，反正失敗了還有現在學校可以念對吧？」。

還有網友建議原PO選擇在職進修，「既然身體不好，目標又是高普考，就先考高普考。公務人員可以在職進修，每週有8小時，可將課排為一天或兩個半天。待健康狀況好轉，再考研究所，運用在職進修，不失為兩全齊美的方法」、「想要公職不需要先讀碩班，先考上公職之後再讀個在職碩就可以。在職碩的要求比普通碩還要低，教授比較會放寬」。

研究所 考公職 職涯

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