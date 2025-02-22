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陽明交大2025傑出校友 疾管署長莊人祥等6人獲選

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
陽明交大2025年傑出校友，為卞志祥（由左至右）、吳炳飛、唐堂、莊人祥、劉明達、蕭清志。圖／陽明交大提供
陽明交大2025年傑出校友，為卞志祥（由左至右）、吳炳飛、唐堂、莊人祥、劉明達、蕭清志。圖／陽明交大提供

國立陽明交通大學揭曉2025年傑出校友名單，包括台灣微軟總經理卞志祥、電控工程研究所講座教授吳炳飛、中央研究院副院長唐堂、疾病管制署署長莊人祥、台灣諾基亞通信董事長劉明達，以及緯創軟體董事長蕭清志，將於2月校慶月系列活動中接受表揚。

陽明交大表示，卞志祥2022年接下微軟總經理，帶領團隊深耕雲端與AI技術，推動企業數位轉型、提升營運效率與競爭力。始終秉持創新精神，以科技為引擎並落實資安防護，與政府攜手推動台灣向智慧經濟時代。身為校友，更協助未來的陽明交大竹銘醫院導入雲端與AI技術，替醫療創新帶來革命力量。

陽明交大說，台灣在疾管署署長莊人祥協助下挺過新冠肺炎疫情，莊人祥擔任疫情指揮中心發言人長達1121天，成為國人與媒體最熟悉的身影，讓人幾乎忘了莊人祥也是一名公衛學者，在疾管署服務20年參與建立台灣防疫體系，更是國內疫情監測資訊化的重要推手。

陽明交大電控工程研究所的講座教授吳炳飛則是台灣自動駕駛的先驅。陽明交大說，吳炳飛克服小兒麻痺行動不便的挑戰成為教授，在自動駕駛當道的現代，其在2002年就研發出台灣第一輛可上路的自動駕駛車。並結合Bio+AI，開發用一般攝影機，以非接觸式方式獲取心率、血壓、血氧的創新技術，精度已獲美國FDA認證。

本次獲得傑出校友者，還包括台灣諾基亞通信董事長劉明達，協助緯創順利轉型的緯創軟體董事長暨蕭清志，以及中研院副院長唐堂。6人將於2月校慶月系列活動中接受表揚，今年典禮舞台視覺則由陽明交大應用藝術研究所副教授謝啟民領銜，攜手博士生周小淨打造，設計團隊運用LED虛擬攝影棚技術，盼營造具故事感與沉浸感的典禮氛圍，呈現如舞台劇般的效果。

疫情 莊人祥 陽明交大

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