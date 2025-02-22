大學系所進全球百大 教育部將額外補助

全國大專校院校長會議昨落幕，國科會主委吳誠文前天於會議上表示，十幾年努力下來還是一個諾貝爾獎得主都沒有，「真是丟臉」，出了什麼問題大學要自己檢討，引發討論。教育部昨表示，研議高教深耕計畫再加碼，大學只要有科系所進入世界排名前一百名將可另外獲補助，最快今年五、六月公布規定。

教育部長鄭英耀表示，教育部正研議推出新的補助措施，由各系所提出申請，期待讓學系打造世界級的亮點。也期待大學能訂定鼓勵創新辦法，如鼓勵教師帶職帶薪創業，或與產業雙主聘，望藉由各項創新辦法讓台灣早日培育出諾貝爾獎得主。

教育部政務次長葉丙成補充，該筆經費會給予較多彈性，如學系可延攬新聘師資或提供教師彈薪薪資，「給大家子彈好好去努力。」科系所排名維持在百大或五十名內，則年年都能獲得補助；反之，排名跌出百大或五十名外則不再給予。

台大主秘王大銘表示，國際排名很多要素不是學校能決定，建議能比照如新加坡，邀請一公正的諮詢團隊，除了由團隊參考排名現況，若科系能展現研究潛力，也有機會獲得補助。

台科大校長顏家鈺說，計畫經費確實應當看實質表現，近年台科大部分領域排名提升，資安、電力電子等領域皆為世界級、都有希望角逐補助。