私大畢業求職屢碰壁 她重讀國立碩士大反轉：徵才真的看學歷

出社會找工作，雖然有經驗、有一技之長很重要，但不少雇主還是會注重學歷。有一名女網友透露因為自己是私立大學畢業，找工作常常碰壁，後來受不了待業太久只好再去讀國立四大（台大、清華、陽明交大、成大）碩士，結果收到不少公司的面試邀約，讓她不得不信學歷真的很重要。

原PO在Dcard以「四大學歷真的很好用」為題發文，她說以前就讀私立大學，所以畢業後很難找到工作，那時待業至少一、兩年，即使每天上人力銀行投履歷都像是石沉大海，無聲無息，「履歷改了很多次也加了很多作品集，還是一樣都是無聲卡」。

她說把自己履歷開放後，勉強收到幾家邀約，但都是餐飲跟直銷保險。後來受不了待業太久，原PO只好借錢去讀國立四大碩士，畢業後重開履歷，雖然自傳和工作經歷都是空白，但收到很多間公司的面試邀約，讓她開心地說拿到碩士真的邀約機會變多，起薪也很高，不得不信「徵才真的只先看學歷」。

貼文引起不少人共鳴，「不管幾歲、工作幾年，依舊還是看學歷」、「完全同意，尤其科技業，即使工作經驗約十年也一樣，差不多背景的人怎麼選？當然選學歷高的先來聊聊」、「妳才知道其實台灣大部分工作都不太需要專業的人才，當然省時從學歷挑就好」、「第一關篩選用學歷最快，很正常吧」。

但也有網友持不同看法，「但也要夠年輕，還有科系正確」、「不是有人博士只能找到3萬多工作嗎？」、「四大碩士是借錢就能念的嗎？不用考試喔？」、「剛從台科大畢業，畢業到現在收到的面試邀約才3家，沒工作經驗真的好傷」、「年紀決定一切，學歷只是輔助；年紀一到40，打來面試的電話，五根手指頭以內，過來人的血淚」。