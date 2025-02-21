集結台大教授、專家研究成果 農業部推出國內首本穿山甲保育醫學專書

農業部獸醫研究所發行的《穿山甲飼育及疾病》，是國內第一本以穿山甲疾病與保育醫學為主軸的專業書籍，該書除了集結國內多名專家學者的研究成果，並系統性整理穿山甲的生理、飼育管理、疾病及保育實務，為研究人員、獸醫師及保育工作者提供重要參考。

獸醫所說，《穿山甲飼育及疾病》包括物種概論、解剖組織學、臨床醫療操作、臨床病理學、常見疾病、救傷原因分析及野放評估與監測。全書彙集國內外相關領域的重要參考資料，從基礎知識到實務操作，內容兼具深度與實用性。

該書由台灣大學教授劉振軒擔任總編輯，台灣大學教授龎飛、金氏動物醫院院長金仕謙及屏東科技大學助理教授孫敬閔共同參與審稿與修訂。作者群包含獸醫所、農業部生物多樣性研究所、台北市立動物園及國立屏東科技大學等多個機構的專業人員，展現專業領域間的緊密合作與知識整合。

獸醫所進一步表示，穿山甲因非法交易與棲地破壞等原因而成為瀕危物種，保育工作刻不容緩，獸醫所因參與穿山甲疾病診斷與病理研究，累積大量案例與經驗，本書不僅介紹穿山甲生理及特性，更針對救傷醫療照護與健康管理提出具體建議，提供第一線保育工作者實用的參考資訊。

獸醫所說，本書充分展現該所在面對新興保育議題上的使命感與專業能力，透過系統整理與分享研究成果，期望深化社會對穿山甲保育的認識，並促進國內外保育醫學的合作與交流。