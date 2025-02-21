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陸三校遭封殺／陳培哲：因統戰不認陸名校學歷 台灣獨有

聯合報／ 記者李芯張博瑞／台北報導
中研院院士陳培哲。本報資料照片
中研院院士陳培哲。本報資料照片

教育部鄭英耀昨宣布禁止中國大陸統戰部轄下三校與台學術交流，未來也不採認其學歷。對此，學者表示，恐不利兩岸協商恢復陸生來台。中研院士陳培哲質疑，若講究科學、普世原則，就應該以學術標準去衡量學歷採認，以「統戰」作為不採認的標準，國際間應該也只有台灣了。

台大政治系教授左正東表示，學術交流的管制本應審慎為之，用個案處理較為妥當。而中國大陸自新冠疫情起，便暫停陸生來台至今，教育部此決定可能不利兩岸協商恢復陸生來台，「現在這個時間點做決定，恐怕太早了些」。

台大政治系副教授彭錦鵬說，近年教育部對兩岸的學術交流管制相當嚴謹，最令學界困擾的部分在於，大家並不知道「具體標準」為何，兩岸間能否交流，好似教育部說了算。

彭錦鵬提到，過往的學術交流多只要向主管機關報備即可，現在連中國大陸學者在台灣的行程都要審查，台灣學界甚至出現「自我審查」的狀況，多數學者都盡可能不碰觸兩岸相關行程。

陳培哲質疑，若講究科學、普世原則，就該以學術標準去衡量其學歷的採認，以「統戰」作為學歷不採認的標準，國際間應也只有台灣了。若以堅壁清野的策略，想必兩岸學術未來要再有溝通、交流機會，難上加難。

教育部 統戰 鄭英耀 陳培哲 陸生

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