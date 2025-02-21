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陸三校遭封殺／台生徬徨憂心：求職進修被貼標籤

聯合報／ 特派記者陳政錄、記者廖士鋒／連線報導

大陸的華僑大學、廣州暨南大學、北京文學院三校遭教育部封殺，就讀過上述學校的台生受訪憂心，未來發展不論是求職、進修都會受到影響，也怕被貼上標籤。

上述三校均是大陸當年為歸國華僑所創。一九五八在廣州重建的暨南大學，現為大陸俗稱「二一一」與「雙一流」的指標性高等學府，重點學科有經濟、金融、藥學等，華僑大學也是「雙一流」高等學府，有化工、計算機等重點學科，至於北京華文學院，則以面向海外華僑展開華文教育為主。

過去三校均受大陸「國務院僑務辦公室」管轄，二○一八年後機構改革，僑辦併入中共中央統戰部，以「面向海外，面向港澳台」等辦學方針為主旨。

據大陸教育部國際與兩岸教育司官網，暨南大學與台灣廿一所大學有簽約合作，包括清大、政大、中央、中興、東華、高師大、高雄大學、金門大學、台北、台中教育大學、台北商業大學等十一所國立大學，以及義守、中原、文化、元智、亞洲、輔仁、銘傳、世新、樹德、建國等十所私立大學。

面對母校遭封殺，華僑大學校友、目前在台工作的吳同學擔心，未來有形和無形影響恐更大，周邊很多朋友正在討論能不能繼續在台灣考研究所、進修，自己原也規畫考ＭＢＡ，現在可能會再考慮一下。

就讀廣州暨南大學的林同學說，考慮放棄回台發展，留在大陸或其他國家；另名同學說，新學期剛開始，「大家聽到消息都很徬徨」。

北京 廣州 文學

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