陸三校遭封殺／大學校長錯愕：仍盼兩岸青年交流

教育部長鄭英耀昨宣布，禁止台灣大專校院和中國大陸華僑大學、廣州暨南大學、北京華文學院三校進行學術交流，禁令即刻生效。對此，台灣暨南大學表示，過去確實有和廣州暨大、華僑大學簽訂交流備忘錄，會遵照規定全面檢視並終止與兩校合約。

華梵大學校長李天任則直言，「聽到消息覺得很錯愕。」教育免不了牽扯政治，但大學仍希望兩岸青年可多交流、能互相了解，也希望教育部有更多資訊能讓學校了解，有更開放的討論。

因歷史背景使然，台灣多所大學當年隨國民政府撤退來台後復校，九○年代後，隨著兩岸交流趨於熱絡，如北京清大與新竹清大、廣州中山與高雄中山多有簽訂姐妹校交流合約。

台灣暨南大學校長武東星表示，與廣州暨大、華僑大學確有簽訂交流備忘錄，過去均是學術交流、推動學生短期研究，但據了解，目前已無學生在兩校交換或短期研修。

武東星也說，二○一九年統戰部才接管廣州暨大，加上隨即碰上新冠肺炎疫情，其實近年去的台灣學生不多，反而是校友會聯繫較多。

台大校長陳文章表示，台大支持與陸方對等進行學術交流，若是單純學術活動、師生交流，台大仍採開放態度，但牽涉到國安與政治，則自然也要考量國家立場。

中山大學校長李志鵬也表示，站在學術角度，當然希望大專校院彼此多交流，但若涉及國安議題我方還是要比較謹慎，學校也會重新審視合作學校，配合政策。