陸三校遭封殺／總統干預學術 莫此為甚

教育部以有統戰疑慮不再採認大陸三所學校學歷，賴清德總統昨天在大學校長會議「提醒」台下的大學校長，交流時需存有風險意識，賴總統這種公開政治指導，是把大學校長當成小學生，更讓向來以自由民主為傲、重視大學自治的台灣蒙塵。

大專院校等學術機構之所以受到尊敬，正是因為其對各種意識形態兼容並蓄。大陸是威權國家，我國以自由民主揚名國際，但為政者卻因為有「統戰」之虞，不採認大陸特定學校學歷，也禁止雙方學術交流，這是對我國民主體制缺乏自信，放眼國際民主國家，這樣的做法恐怕也十分罕見。

兩岸因為政治因素處於對立，雙邊之間的學術、校園交流，是在兩岸政治對抗下，為數不多可以善意互動的機會；大陸對台統戰意圖舉世皆知，但若能透過大學或學術機構的交流，也能讓對岸學子更了解台灣的自由民主體制的珍貴。

而且過去有那麼多的陸生來台就讀，對岸不害怕陸生會被台灣「統戰」具有台獨思想，我方政府卻害怕台灣的學生去大陸就讀會被統戰？

而昨天國科會主委吳誠文在同場會議上表示，本土努力了幾十年仍未有諾貝爾獎得主，「真是丟臉」。試問，民進黨政府干涉在大學自主、學術自由，把大學當中小學在管，總統還要來下政治指導棋，這樣的學術環境能培養出諾貝爾獎得主，才怪。