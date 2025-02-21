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改善護理荒 暨大祭獎學金攬才

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導
國立暨南國際大學校長武東星與校內護理學系學生體驗智慧護理教室。圖／暨大提供
國立暨南國際大學校長武東星與校內護理學系學生體驗智慧護理教室。圖／暨大提供

為吸引更多年輕人投入護理及長照產業，國立暨南大學與醫院合作提供獎助學金，在學時每月8000元早鳥就業津貼及5000元實習補助，畢業加入醫護行列也有獎金，最高補助達52萬元，盼提高從業誘因。

暨大指出，教育部前年核定校方成立護理暨健康福祉學院，院內有護理學系、高齡健康與長期照顧管理原住民專班，成立南投縣內唯一的護理學系，首屆學生已投入臨床實習。

護理學系主任張素嫻說，隨高齡化、少子化加劇，我國醫療體系面臨巨大挑戰，投入護理工作的年輕人減少，醫院與長照機構人手吃緊，尤其偏鄉與原住民族群聚居地區，護理人力更嚴峻，暨大祭出高額獎助學金，盼吸引更多青年投入。

暨大提升校內教學設備，設智慧護理教室、智慧解剖教室、VR虛擬人體實境系統等，讓學生深入社區理解醫療需求，更與中部多家醫療機構緊密合作，學生可透過臨床實習，有利銜接職場。

暨大健康福祉學院院長陳建良說，到暨大就讀護理系及高齡長照學系，學期間可享每月8000元早鳥就業津貼及實習補助5000元，畢業後簽約加入醫護行列，另可獲得8至10萬元不等獎金，每名學生最高可獲52萬元補助。

此外，針對原住民學生提供友善學習環境與專屬獎助學金，鼓勵接受完整護理教育，成為護理及長照生力軍，回到部落服務，提升原鄉醫療品質，並持續為醫療及長照產業培育人才，改善護理長照人力短缺困境。

原住民族 實習 長照

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