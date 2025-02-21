改善護理荒 暨大祭獎學金攬才

為吸引更多年輕人投入護理及長照產業，國立暨南大學與醫院合作提供獎助學金，在學時每月8000元早鳥就業津貼及5000元實習補助，畢業加入醫護行列也有獎金，最高補助達52萬元，盼提高從業誘因。

暨大指出，教育部前年核定校方成立護理暨健康福祉學院，院內有護理學系、高齡健康與長期照顧管理原住民專班，成立南投縣內唯一的護理學系，首屆學生已投入臨床實習。

護理學系主任張素嫻說，隨高齡化、少子化加劇，我國醫療體系面臨巨大挑戰，投入護理工作的年輕人減少，醫院與長照機構人手吃緊，尤其偏鄉與原住民族群聚居地區，護理人力更嚴峻，暨大祭出高額獎助學金，盼吸引更多青年投入。

暨大提升校內教學設備，設智慧護理教室、智慧解剖教室、VR虛擬人體實境系統等，讓學生深入社區理解醫療需求，更與中部多家醫療機構緊密合作，學生可透過臨床實習，有利銜接職場。

暨大健康福祉學院院長陳建良說，到暨大就讀護理系及高齡長照學系，學期間可享每月8000元早鳥就業津貼及實習補助5000元，畢業後簽約加入醫護行列，另可獲得8至10萬元不等獎金，每名學生最高可獲52萬元補助。

此外，針對原住民學生提供友善學習環境與專屬獎助學金，鼓勵接受完整護理教育，成為護理及長照生力軍，回到部落服務，提升原鄉醫療品質，並持續為醫療及長照產業培育人才，改善護理長照人力短缺困境。