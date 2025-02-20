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70%由AI工具生成！ 東海大學「夢幻AI MV」對外亮相

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
70%由AI工具生成！東海大學「夢幻AI MV」正式對外亮相。東海大學提供
70%由AI工具生成！東海大學「夢幻AI MV」正式對外亮相。東海大學提供

面對AI時代的崛起，東海大學首度將AI與藝術創意結合，打造一支70%由AI生成的夢幻AI MV，並邀請深受青年喜愛的HRC專班舞者，搭配AI動畫人物共同演出。值得一提的是，這首AI創作的詞曲，更融入現代青年對AI時代來臨的迷惘與心聲，唱出「不想被AI取代」的深刻情感，極具話題性。

東海近年來積極推動AI教育並強化產學連結，不僅是科技巨擘輝達（NVIDIA）唯一點名的中部大學，還與Google、Microsoft、中華電信（2412）、遠傳電信（4904）、漢翔航空（2634）、資策會等國內外產業龍頭合作，推動AI NB教室、智慧校園服務、AI人才培育及智慧製造研發等計畫。

為展現推動成果，東海去年開始規劃AI MV，從詞曲創作到影片製作，幾乎都能看到AI技術的影子。20日MV正式於AI中心首映，活動更邀請東海AI主播「默希」親自播報介紹，並由現代舞蹈社學生的精湛演出揭開序幕，甚至特別設計AI手勢，展現科技與人文創意融合的實作精神。

出席代表包括東海副校長張嘉修、教務長楊定亞、圖資長楊朝棟、公事處處長黃兆璽、AI人工智慧中心主任羅文聰、大渡山學會主任張運宗等人。

張嘉修表示，東海理解AI時代為青年帶來的衝擊與迷惘，因此積極打造完整的AI課程全地圖，循序漸進培養學生的AI素養與應用能力，並鏈結多元產業資源，透過創新跨域課程、產學合作及智慧教學平台，賦能各科系學生拓展專業，提升就業競爭力。

張嘉修說：「我們希望為青年打造全方位的AI學習場域，讓每位學生不論主修何種領域，都能找到AI賦能的無限可能。」

楊定亞指出，東海大學在AI教育上的發展，以跨領域學習、生成式AI融入專業課程、產學合作與數位資源建置為核心，也特別設計從基礎到應用的學習進程，將AI課程導入學習網絡，培養學生掌握AI技術並應用於不同專業領域。

楊定亞說，除此之外，大一中文課程導入AI文本生成技術，提升學生的寫作、閱讀與表達能力，「程式思維與生成式AI」也列為全校共同必修課程，幫助學生建立運算思維與AI應用能力。

楊朝棟也表示，東海在AI教育上做了相當多努力，包含成立智慧碳中和園區、打造全台首座AI NB教室、研發建置「咚咚妞」智慧機器人、AI智慧館員、GenAI資源網、建置本校LLM地端大語言模型環境，以及最新上線的AI網站等。

除了打造AI軟硬體環境與智慧校園，東海也積極鏈結校外資源，與各行各業及產業龍頭進行密切合作，期盼在不斷變動的時代下，持續給予學生最前沿的學習資源與場域。

黃兆璽則強調，東海透過AI科技應用，成功縮短產學間的學用落差，並為學子奠定時代競爭力，這次MV詞曲，70%由AI工具生成，30% 則由學校團隊協作完成，「AI 東海」不僅象徵學校在AI領域的前瞻發展，更為新世代年輕人提供「生成未來」的無限可能與自信。

黃兆璽說，此次AI MV的推出，要感謝東海AI中心與AI教育推動者鄭清和校友的捐資支持，他不僅肯定東海AI教育的發展，更以實際行動鼓勵AI技術的創新應用與創意發想，期望讓各界看見東海AI教育的轉變與前瞻進程。

東海去年開始規劃AI MV，從詞曲創作到影片製作，幾乎都能看到AI技術的影子。東海大學提供
東海去年開始規劃AI MV，從詞曲創作到影片製作，幾乎都能看到AI技術的影子。東海大學提供

AI 東海大學

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