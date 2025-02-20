廣州暨大遭我方封殺 學生欲返台就讀？教育部可協助媒合

中國大陸統戰部管轄華僑大學、廣州暨南大學、北京華文學院三校，教育部研議修正大陸地區學歷採認辦法，修正後若台生仍執意就讀，學歷將不採認。教育部表示，廣州暨大過去是非常優秀的大學，但其由統戰部接手後人才培育方向已和國際認定的學術大學脫鉤，若學生欲返台就讀，教育部願意協助接洽台灣學校轉銜。

教育部高教司定有大陸地區大學及高等教育機構認可名冊，華僑大學、北京華文學院一直以來未獲我方採認學歷，但廣州暨南大學為陸方認定的一流學科建設高校之一，學歷受我方採認，但廣州暨大2019年後即由陸方教育部和統戰部共同管轄，我方今明令禁止台灣大專校院再與其交流，並欲修正大陸地區學歷採認辦法，廣州暨大學歷日後將不採認。

鄭英耀指出，2019年，台灣約有1.2萬人在中國大陸就學，但之後陸方即不再公布台生就讀數，陸方沒公布，台灣很難掌握。但據教育部了解，目前北京華文學院無台灣學生，華僑大學約600人、廣州暨大約1500人。

鄭英耀也說，已明令禁止台灣大專校院再與三校交流，「禁令生效日就是今天。」國家政策在此，相信國內大專校院校長們會配合並支持，若學校有疏漏，將從獎補助款課責學校。教育部仍鼓勵青年放眼世界，但若一校辦學可能危害國家安全，應適時提供學生、家長資訊知悉。

高教司長廖高賢也補充，認可名冊自100年公布後就歷經數次調整，學校辦學好壞是列入名冊的重要考量，即便是陸方認證的985工程學校、211重點學校，我方教育部也僅做參考。又過去均已排除軍事校院，之後廣州暨大也將從名單內剔除，從此時間點開始入學的新生未來學歷不予採認，在此之前相關學歷仍會受認可。

廖高賢也指出，如果台灣學生正就讀廣州暨大學士班且願意轉學回台就讀，教育部將協助轉銜、協助接洽台灣的大專校院。又若學生持廣州暨大學士學歷，未來升讀如北京大學、復旦大學等校碩博士班，其碩博士學歷將由教育部專案認定。

至於媒體問到，教育部是否掌握台灣有多少學大專校院和三校合作？鄭英耀則回應，部分學校確實有簽約合作，但並非特別密切，教育部確實有掌握名單，但傾向不公布、不造成學校困擾。