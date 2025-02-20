AI時代崛起 東海大學強化產學連結發布「AI MV」掀話題

面對AI時代的崛起，東海大學邀請深受青年喜愛的HRC專班舞者，搭配AI動畫人物共同演出。這首AI創作的詞曲，融入現代青年對AI時代來臨的迷惘與心聲，唱出「不想被AI取代」的深刻情感，極具話題性。

東海近年積極推動AI教育並強化產學連結，是科技巨擘NVIDIA唯一點名的中部大學，另與Google、Microsoft、中華電信、遠傳電信、漢翔航空、資策會等國內外產業龍頭合作，推動AI NB教室、智慧校園服務、AI人才培育及智慧製造研發等計畫。

東海今發布AI MV，在校內AI中心首映，由東海AI主播「默希」播報，現代舞蹈社學生演出揭開序幕，特別設計AI手勢，展現科技與人文創意融合的實作精神。

副校長張嘉修說，東海理解AI時代為青年帶來的衝擊與迷惘，積極打造完整的AI課程全地圖，循序漸進培養學生的AI素養與應用能力，鏈結多元產業資源，透過創新跨域課程、產學合作及智慧教學平台，「我們希望為青年打造全方位的AI學習場域，讓每名學生不論主修何種領域，都能找到AI賦能的無限可能。」

教務長楊定亞指出，東海大學在AI教育從基礎到應用的學習進程，將AI課程導入學習網絡，培養學生應用於不同領域。楊定亞說，大一中文課程導入AI文本生成技術，提升學生寫作、閱讀與表達能力，「程式思維與生成式AI」也列全校共同必修課程，幫助學生建立運算思維與AI應用能力。

圖資處圖資長楊朝棟表示，東海在AI教育做了相當多努力，包含成立智慧碳中和園區、打造全台首座AI NB教室、研發建置「咚咚妞」智慧機器人、AI智慧館員、GenAI資源網、建置本校LLM地端大語言模型環境，最新上線的AI網站等。

公事處處長黃兆璽強調，東海透過AI科技應用，成功縮短產學間的學用落差，這次MV的詞曲70%由AI工具生成，30%則由學校團隊協作完成，為新世代年輕人提供「生成未來」的無限可能與自信。