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世新大學驚見1款「新奇販賣機」 羨煞一票外校女學生：夢想學校！

聯合新聞網／ 綜合報導
能在校園中取得化妝品，對於不少大學生來說是非常方便的事情。示意圖／ingimage
能在校園中取得化妝品，對於不少大學生來說是非常方便的事情。示意圖／ingimage

現在的販賣機販售商品無奇不有，除了有常見的飲料、零食、泡麵之外，偶爾還會出現衣物、盥洗用具、情趣用品等。近日，有網友發現自己校園中竟增設了「美妝販賣機」，不僅產品多樣，價格也比外面還要便宜，不少外校女學生看了直呼：「超級羨慕！」

一名網友在Threads上發文，表示自己就讀世新大學，學生餐廳內竟然增設了「美妝販賣機」，也有人在Dcard上大讚廠商根本超會選，從最基本的防曬、卸妝油到遮瑕膏、蜜粉、定妝噴霧全部都有，「東西齊全到可以直接化完全妝，也能卸妝洗頭，重點是比實體通路還便宜！」

從圖片中可以看到，販賣機內至少有10多種女性用品，包含蘋果洗髮精、愛康衛生棉、FIXX定妝噴霧、貝膚黛瑪高效潔膚液、巴黎萊雅眼唇卸妝液、innisfree蜜粉、Solone補水柔焦妝前精華、1028服服貼貼遮瑕膏、I'M MEME我愛好感直覺眼影書、KISSME睫毛膏卸除液、rom&nd天使光糖漿唇蜜等，都是大眾喜愛的美妝品牌。

貼文曝光後，也讓許多外校女學生直呼「超級羨慕」、「最上面那層是蘋果洗髮精跟愛康衛生棉嗎？都我愛用的，好懂放！就問世新還缺不缺學生」、「我們學校可以進這個的話，我一生為學校貢獻」、「太讚了吧…而且還不是什麼冷門牌子…」、「根本是我的夢想學校！」

由 @isabellathatgirll 發佈
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世新大學 化妝品 販賣機

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