台灣沒諾貝爾獎得主 國科會主委喊「丟臉」…台大校長這樣說

114全國大專校院校長今在宜蘭大學登場，國科會主委吳誠文於演說時表示，近年科研經費穩定成長，但台灣數十年來還是未培育出本土的諾貝爾獎得主，「真是丟臉。」對此，台大校長陳文章受訪時表示，能否產生諾貝爾獎得主背後原因複雜，建議國內應先增加如美國國家工程學院國際院士等，得到國際組織認可，會較有機會。

吳誠文今面對大學校長表示，近年穩定挹注科研投資，全國科研經費穩定成長，已達1595億；109年起更獨立編列基礎科研預算，五年來預算已經成長45%，從282億增為408億。

但吳誠文話鋒一轉表示，希望大學不要讓社會失望，大學享有學術自由又不想被行政干擾，「但給國家社會什麼，要捫心自問。」台灣經濟實力已非小國，但十年努力下來還是一個諾貝爾獎都沒有，真是丟臉。日韓都有本土培育的諾貝爾獎得主，台灣一個都沒有一定有問題，出了什麼問題大學要自己檢討。

台大校長陳文章表示，能否產生諾貝爾獎得主原因複雜，其多是長期耕耘基礎領域，也跟國際學術組織、國家支持有關。台灣能做的，應先支持讓本土學者能於國際型研討會議得獎，另外，需增加如美國國家工程學院院士、美國國家科學院院士、歐洲科學院院士人數等，幫忙提升台灣國際學術影響力。

陳文章也談到，國內研究人力大幅成長約是在80年代後，早年則較側重教學，又台灣如理學院、醫學院等研究起步較早，但專長不見得對應諾貝爾獎領域；大學當然希望能產出諾貝爾獎得主，但如想被提名為候選人，也要先被各界認識，並看其研究份量是否足夠。

對此，陳文章建議，國內學者應先得到國際組織、重要研討會的認同，在國際上不同組織都有人認可，才比較有機會拿到諾貝爾獎。

台師大校長吳正己則談到，鄰國如日本明治時期就大量接觸西方科學知識，比台灣早很多。過去是台灣人赴美日歐讀博士，但現在台灣的研究結構也日趨成熟，以大學觀點，還是需要更多政府的投資和支持，畢竟和國外知名大學相比，台灣人才延攬、資金規模等都還有待加強，需要更多國家資源支持。