護理及長照人力荒 暨南大學攬才！獎助學金最高52萬

為吸引更多年輕人投入護理及長照產業，更進一步平衡區域醫療資源，國立暨南國際大學與醫院合作提供獎助學金，在學時每月8000元早鳥就業津貼及5000元實習補助，畢業加入醫護行列也有獎金，最高補助達52萬元，盼提高從業誘因。

暨大指出，為改善偏鄉醫療資源不均，平衡區域醫療資源，該校前年獲教育部核定成立護理暨健康福祉學院，院內設有護理學系、高齡健康與長期照顧管理原住民專班，成立南投縣內第一個也是唯一的護理學系，首屆學生也已投入臨床實習。

但暨大護理學系主任張素嫻說，隨高齡化、少子化加劇，我國醫療體系面臨巨大挑戰，因投入護理工作的年輕人減少，使得醫院與長照機構人手吃緊，尤其偏鄉與原住民族群聚居地區，護理人力缺乏更加嚴峻，因此盼能吸引更多青年投入。

暨大為此研擬提供優渥獎助學金及津貼補助，並提升校內教學設備，設有智慧護理教室、智慧解剖教室、VR虛擬人體實境系統等，也讓學生深入社區理解醫療需求，更與中部多家醫療機構緊密合作，讓學生透過臨床實習，以利銜接職場。

暨大健康福祉學院院長陳建良說，到暨大就讀護理系及高齡長照學系，在學期間可享有每月8000元早鳥就業津貼及實習補助5000元，畢業後簽約加入醫護行列，還可額外獲得8至10萬元不等獎金，每位學生最高可獲得52萬元補助。