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護理及長照人力荒 暨南大學攬才！獎助學金最高52萬

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
國立暨南國際大學高齡長照原專班學生深入社區，至仁愛鄉楓林文健站進行課程實作，了解地方長照醫療需求。圖／暨大提供
國立暨南國際大學高齡長照原專班學生深入社區，至仁愛鄉楓林文健站進行課程實作，了解地方長照醫療需求。圖／暨大提供

為吸引更多年輕人投入護理及長照產業，更進一步平衡區域醫療資源，國立暨南國際大學與醫院合作提供獎助學金，在學時每月8000元早鳥就業津貼及5000元實習補助，畢業加入醫護行列也有獎金，最高補助達52萬元，盼提高從業誘因。

暨大指出，為改善偏鄉醫療資源不均，平衡區域醫療資源，該校前年獲教育部核定成立護理暨健康福祉學院，院內設有護理學系、高齡健康與長期照顧管理原住民專班，成立南投縣內第一個也是唯一的護理學系，首屆學生也已投入臨床實習。

但暨大護理學系主任張素嫻說，隨高齡化、少子化加劇，我國醫療體系面臨巨大挑戰，因投入護理工作的年輕人減少，使得醫院與長照機構人手吃緊，尤其偏鄉與原住民族群聚居地區，護理人力缺乏更加嚴峻，因此盼能吸引更多青年投入。

暨大為此研擬提供優渥獎助學金及津貼補助，並提升校內教學設備，設有智慧護理教室、智慧解剖教室、VR虛擬人體實境系統等，也讓學生深入社區理解醫療需求，更與中部多家醫療機構緊密合作，讓學生透過臨床實習，以利銜接職場。

暨大健康福祉學院院長陳建良說，到暨大就讀護理系及高齡長照學系，在學期間可享有每月8000元早鳥就業津貼及實習補助5000元，畢業後簽約加入醫護行列，還可額外獲得8至10萬元不等獎金，每位學生最高可獲得52萬元補助。

此外，校方也針對原住民學生提供友善的學習環境與專屬獎助學金，鼓勵原住民學子接受完整護理教育，成為護理及長照生力軍，回到部落服務，提升原鄉醫療品質，並持續為醫療及長照產業培育更多優秀人才，改善護理長照人力短缺困境。

為培育護理及長照人才，國立暨南國際大學提升校內教學設備，全新設置智慧解剖教室，提供VR虛擬人體實境系統供學生使用。圖／暨大提供
為培育護理及長照人才，國立暨南國際大學提升校內教學設備，全新設置智慧解剖教室，提供VR虛擬人體實境系統供學生使用。圖／暨大提供
國立暨南國際大學校長武東星與校內護理學系學生體驗智慧護理教室。圖／暨大提供
國立暨南國際大學校長武東星與校內護理學系學生體驗智慧護理教室。圖／暨大提供

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