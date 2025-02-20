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教育部封殺陸3校 我暨南大學：全面檢視後將終止廣州暨大合約

聯合報／ 記者許維寧／宜蘭即時報導
公開資訊顯示，廣州暨南大學是一所校本部位於廣東省廣州市的大陸公立大學，現為直屬中共中央統戰部管理的中央部屬高校。本報資料照片
公開資訊顯示，廣州暨南大學是一所校本部位於廣東省廣州市的大陸公立大學，現為直屬中共中央統戰部管理的中央部屬高校。本報資料照片

中國大陸統戰部管轄華僑大學、廣州暨南大學、北京華文學院3校，教育部研議修正大陸地區學歷採認辦法，修正後若台生仍執意就讀，學歷將不採認。對此，國立暨南大學校長武東星表示，兩校有簽署交流備忘錄也是俗稱的姐妹校，因應教育部規定，全面檢視後終止與廣州暨大的合約。

教育部高教司定有大陸地區大學及高等教育機構認可名冊，華僑大學、北京華文學院一直以來未獲我方採認學歷，但廣州暨南大學為陸方認定的一流學科建設高校之一，學歷受我方採認，但由於廣州暨大2019年後即由陸方教育部和統戰部共同管轄，我方今明令禁止台灣大專校院再與其交流，並欲修正大陸地區學歷採認辦法，廣州暨大學歷日後將不採認。

因歷史背景，如北京清大與新竹清大、廣州中山與高雄中山多有簽訂姐妹校，武東星今天表示，與廣州暨大確實有簽訂交流備忘錄，過去主要均是學術交流、推動學生短期研究等，但據了解，目前已無學生在廣州暨大交換或從事短期研修。

武東星說，會遵照教育部規定，全面檢視與廣州暨大的合約並進行終止；也會將明文禁止交流的學校，從推薦學校目錄中撤下，並將後續作為報教育部。

武東星也說，由於2019年統戰部才接管廣州暨大，加上隨即碰上疫情，「其實近年去的學生也不多。」反而是校友會聯繫較多，但主要都是校友並非在校生。

中山大學校長李志鵬也表示，站在學術角度，當然希望大專校院彼此多交流，但若涉及國安議題，我方還是要比較謹慎。教育部宣布後學校也會重新審視合作學校，配合政府政策。

華梵大學校長李天任則說，「聽到消息覺得很錯愕。」當然，教育跟政治免不了會牽扯關係，但大學仍希望兩岸青年、知識界可多交流，大家多能互相了解，也希望教育部有更多資訊能讓學校了解、有更開放的討論。

北京清大 廣州 教育部

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