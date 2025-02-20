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賴總統盼提升台灣高教競爭力 注入未來發展新動力

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
賴清德總統。本報資料照片
賴清德總統。本報資料照片

賴清德總統20日上午出席「114年全國大專校院校長會議」，期勉臺灣的高等教育落實教育平權，不遺漏任何一個孩子，也用教育為孩子裝上飛向夢想的翅膀，為國家培育新時代人才，政府會做高等教育發展的後盾，協助大學追求國際一流地位及發展研究中心。並指出，民主是臺灣的資產，希望各大專校院與中國大陸進行交流時能存有風險意識，保護國家核心關鍵技術和科研成果，也期盼共同努力提升臺灣高教競爭力，為國家未來發展注入新動力。

賴總統致詞時表示，「全國大專校院校長會議」在推動高等教育發展上，扮演舉足輕重的角色，今天非常榮幸受邀來到宜蘭大學參與這場盛會。首先，他要感謝各位校長投身杏壇，春風化雨，為國家作育英才，同時祝福今日會議在大家共同努力之下，圓滿成功，成果豐碩，推升臺灣高等教育更上一層樓。

賴總統說，有道是，「十年樹木，百年樹人」，他始終相信，國家透過教育栽培人才，特別是在高等教育的黃金階段，人才多、人才好，國家社會就會好。個人透過教育取得專業知識、改善生活，個人的生活好，國家社會也會更好。所以投資教育、投資未來世代，就是投資國家未來；只要人人有希望，國家就有希望。他要肯定各位校長任重道遠，扛起臺灣高等教育的重擔。

賴總統希望，臺灣的高等教育：第一、不遺漏任何一個孩子，特別是家境困難或身處偏鄉。教育部應妥善運用資源，讓所有學生無論經濟條件或所在何方，都能獲得相同的發展機會，落實教育平權是政府永不放棄的目標。教育部也應多管齊下，協助各大專校院，無論是公立或私立、城市或偏鄉，還是高教或技職教育，都能夠協同發展，實現教育資源公平配置，並培育跨領域人才。

賴總統說，他所推動的縮短公私立大專學雜費差距、提高經濟弱勢學生補助、放寬緩繳學貸本息門檻、鼓勵公立大學增加優先入學名額給弱勢學生，都是為了落實教育平權。但這樣做夠不夠，還有沒有更多努力空間，也敬請各位校長共同來思考。

賴總統指出，「第二、我們要用教育為孩子裝上飛向夢想的翅膀。面對新時代挑戰，高等教育必須持續為國家培育新時代人才。人人都有方向、夢想，個個也都有新視野、新思維、新做法。不論是前瞻未來、智慧永續，或競逐太空、探索海洋，甚至是立足臺灣、走向世界，也都充滿信心」。因此，他期許教育部及各位校長努力突破高教體系結構性限制，大膽提出各種高等教育發展可能，讓學生在學習過程中能跨越國界與學科的界線，自主選擇學習內容和方法，另一方面也讓各大專校院有更多元發展空間。

賴總統談到，他上任後推動「青年百億海外圓夢基金計畫」，就是為了支持孩子勇敢追求夢想，能夠走出國門到海外交流學習、拓展國際視野，不僅僅圓個人夢想，國家也因而偉大。

賴總統接著指出，第三、政府會做高等教育發展的後盾。面對全球高度競爭挑戰，不僅政府要加快腳步，朝未來發展趨勢，大刀闊斧進行改革，各大專校院也必須持續提升競爭力。政府推動「高教深耕計畫」，現已進入第二期（2023至2027年），一方面提升大學品質，促進高教多元發展；另一方面協助大學追求國際一流地位及發展研究中心。

賴總統進一步表示，政府也積極推動產學合作，鼓勵大學校院創新創業風氣。尤其從2021年《產學創新條例》通過以來，不論是半導體、智慧製造或是人工智慧、循環經濟等國家重點領域的研究學院，都因此陸續成立。相信透過提升大專校院競爭力，可以培育更多國家發展需要的人才，也可以壯大國家。各位校長站在第一線看到更多，感受一定更深刻，歡迎分享寶貴意見。他剛才聽取臺灣大學陳文章校長寶貴意見，後續教育部也將彙整大家的建言，並據以擬訂相關計畫，一起提升臺灣高教競爭力，為國舉才，也為國家未來發展注入新動力。

賴總統也指出，第四，民主是臺灣的資產。他強調，「臺灣民主自由的生活方式及學術自由，都是我們珍貴的資產，也讓臺灣各領域發展更加豐富多元，持續走向世界」。因此面對中國大陸持續不斷統戰、滲透、文攻武嚇，他特別在總統府成立「全社會防衛韌性委員會」，除因應平時防救災，也要提升全民防衛國家意識。希望各大專校院跟中國大陸進行交流時，能存有風險意識，共同保護國家核心關鍵技術和科研成果，一起守護民主，以及維護臺灣國際競爭力和國家安全。

大專

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