教育部封殺陸3大學 陳培哲：「統戰」當不採認學歷標準 國際只有台灣

教育部長鄭英耀今宣布禁止所有台灣大專校院與中國大陸統戰部轄下華僑大學、廣州暨南大學、北京華文學院進行學術交流，且未來將修學歷採認辦法，不採認其學歷。對此，中研院院士陳培哲質疑，這3所學校學歷是否受歐美、日本等國家承認？若其他國家都承認，台灣單方面不採認，「這樣好嗎？」

國安情資指出，中國大陸統戰部管轄的華僑大學、廣州暨南大學、北京華文學院3校，目前已吸收逾2000名台灣學生就讀。鄭英耀今天表示，禁止所有台灣大專校院與上述3校交流，因3校直接隸屬共產黨統戰部，若學習過程中帶有政治目的，將非理想的學習場域。學生的部分若仍執意就讀，雖屬學生自主範圍，但學歷不會再採認。

對此，陳培哲提出質疑，他說，不採認這3所學校的標準為何，若講究科學、普世原則，那就應該以學術標準去衡量其學歷的採認。以「統戰」作為學歷不採認的標準，國際間應該也只有台灣了，若這3所學校的學歷在國際間受歐美、日本等國家承認，台灣單方面不採認，「這樣好嗎？」

陳培哲也說，目前兩岸是否能夠有良好的學術交流環境和機會，還是與主政者的態度有關，若是兩岸關係春暖花開，自然彼此間的交流就會暢通無阻、沒有罣礙；但若以堅壁清野的策略，想必兩岸學術未來要再有溝通、交流的機會，是難上加難。