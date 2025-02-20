教育部封殺陸3大學 學者憂不利兩岸協商恢復陸生來台

教育部長鄭英耀今天宣布禁止中國大陸統戰部轄下華僑大學、廣州暨南大學、北京華文學院與台學術交流，且未來將修學歷採認辦法，不採認其學歷。對此，學者表示學術交流的管制應審慎為之，用個案處理較妥當，且現在這個時間點做決定，恐不利兩岸協商恢復陸生來台。

國安情資指出，中國大陸統戰部管轄的華僑大學、廣州暨南大學、北京華文學院3校，目前已吸收逾2000名台灣學生就讀。鄭英耀今天表示，禁止所有台灣大專校院與上述3校交流，因3校直接隸屬共產黨統戰部，若學習過程中帶有政治目的，將非理想的學習場域。學生的部分若仍執意就讀，雖屬學生自主範圍，但學歷不會再採認。

對此，台灣大學政治系教授左正東表示，華僑大學、廣州暨南大學與台灣、東南亞及其他海外華人交流多，教育部應能審酌是要全面禁止，還是僅針對個別的系所或計畫加以管制。學術交流的管制本應審慎為之，不要造成雙方完全無法交流的障礙，用個案處理較為妥當。

左正東也說，若能根據兩岸氛圍、雙方交流情況來動態調整，會更有助於雙方交流。而中國大陸自新冠疫情起，便暫停陸生來台至今。陸生來台的討論時機通常較現在的時間點更晚，此決定可能不利兩岸協商恢復陸生來台，「現在這個時間點做決定，恐怕太早了些」。

台大政治系副教授彭錦鵬說，近年教育部對兩岸的學術交流管制相當嚴謹，就連大學要辦兩岸的學術研討、邀請對岸學者來台演交流都相當困難，所以兩岸目前的學術交流已停滯多年。

彭錦鵬也說，最令學界困擾的部分在於，大家並不知道「具體標準」為何，兩岸間能否交流好似教育部說了算，以過往的學術交流來說，只要向主管機關報備即可，現在連中國大陸學者在台灣的行程都要審查。另外，除了教育部審查嚴格，台灣學界也出現「自我審查」的狀況，在兩岸關係敏感的情況下，學術交流也人人自危，多數學者都盡可能不碰觸兩岸相關行程。