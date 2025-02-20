教育部封殺陸3大學 2千台生恐白讀了？ 鄭英耀：將有救濟程序
國安情資指出，中國大陸統戰部管轄華僑大學、廣州暨南大學、北京華文學院3校，目前已吸收逾2000名台生就讀。114全國大專校院校長會議今天於宜蘭大學登場，教育部長鄭英耀受訪時說，未來研議修正大陸地區學歷採認辦法，修正後仍執意就讀學歷將不採認，但針對正在就讀逾2000名學生，預計將有一救濟程序。過去持相關學歷者，則不受影響。
鄭英耀今天出席大學校長會議，他受訪時說，鼓勵大學進行學術交流，但有3所中國大陸大專校院直接隸屬共產黨統戰部，若學習過程中帶有政治目的，已非理想的學習場域，包括大學研究、學術合作交流都應被禁止，也應終止過去所有學術交流跟機會。
但鄭英耀說，本次規範是針對台灣的大專校院不得與其交流，若學生仍執意去讀，還是屬於學生自主範圍，但教育部將修正大陸地區學歷採認辦法，華僑大學過去就非教育部學歷採認學校，廣州暨南大學則是於2018年後才改為由統戰部隸屬，因此也須給予規範，2校學歷於辦法修正後即不再獲採認。
至於目前已在3校就讀的台生，鄭英耀也說，考量到先前其不知情，教育部預計將對此研議一相關救濟程序。
另外，國民黨籍如立委傅崐萁、萬美玲等人均持有廣州暨南大學學歷，教育部本次僅規範修正大陸地區學歷採認辦法，修正後學歷即不再獲得採認，但不溯及既往。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言