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教育部封殺陸3大學 2千台生恐白讀了？ 鄭英耀：將有救濟程序

聯合報／ 記者許維寧／宜蘭即時報導
114全國大專校院校長會議今天於宜蘭大學登場，教育部長鄭英耀受訪時指出，禁止所有台灣大專校院與統戰部隸屬學校交流。記者許維寧／攝影
114全國大專校院校長會議今天於宜蘭大學登場，教育部長鄭英耀受訪時指出，禁止所有台灣大專校院與統戰部隸屬學校交流。記者許維寧／攝影

國安情資指出，中國大陸統戰部管轄華僑大學、廣州暨南大學、北京華文學院3校，目前已吸收逾2000名台生就讀。114全國大專校院校長會議今天於宜蘭大學登場，教育部鄭英耀受訪時說，未來研議修正大陸地區學歷採認辦法，修正後仍執意就讀學歷將不採認，但針對正在就讀逾2000名學生，預計將有一救濟程序。過去持相關學歷者，則不受影響。

鄭英耀今天出席大學校長會議，他受訪時說，鼓勵大學進行學術交流，但有3所中國大陸大專校院直接隸屬共產黨統戰部，若學習過程中帶有政治目的，已非理想的學習場域，包括大學研究、學術合作交流都應被禁止，也應終止過去所有學術交流跟機會。

但鄭英耀說，本次規範是針對台灣的大專校院不得與其交流，若學生仍執意去讀，還是屬於學生自主範圍，但教育部將修正大陸地區學歷採認辦法，華僑大學過去就非教育部學歷採認學校，廣州暨南大學則是於2018年後才改為由統戰部隸屬，因此也須給予規範，2校學歷於辦法修正後即不再獲採認。

至於目前已在3校就讀的台生，鄭英耀也說，考量到先前其不知情，教育部預計將對此研議一相關救濟程序。

另外，國民黨籍如立委傅崐萁、萬美玲等人均持有廣州暨南大學學歷，教育部本次僅規範修正大陸地區學歷採認辦法，修正後學歷即不再獲得採認，但不溯及既往。

廣州 教育部 鄭英耀

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