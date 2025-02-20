大學校長會議 賴清德：與陸交流要有風險意識、保護國家核心關鍵技術

114全國大專校院校長會議今天在宜蘭大學登場，睽違數年後再有總統蒞臨，台大校長陳文章於致詞時向賴清德總統建議，近年大學負擔沉重、挑戰多，建議政府有必要推動高教前瞻基礎建設計畫，甚至政府應有一個跨部會與大學校長的工作小組。賴總統承諾做大學的後盾，但也提醒各大專校院，需存有風險意識，共同保護國家核心關鍵技術。

陳文章致詞時表示，近年大學負擔愈來愈沉重，包括少子化、通貨膨脹、留才懶才面臨海外競爭等難題，其中又以財務資源不足讓大學感受最深，在於近20年來大學部學生分配的資源幾無改變，雖然經費增加，但大學招生數也增多；再者，大學近年進行相關工程，從規畫至完工，成本幾乎上漲一倍，很難推動校務；又近年因政府財政措施大專校院人員薪資上漲，但大學下要籌措約用人員經費，仍是吃盡苦頭。

對此，陳文章說，每一所大學當下的必修課，是努力推動產學合作、對外更積極募款，新創事業也要更努力，才能有餘裕回饋學校。

大學庶務繁雜，陳文章也表示，政府推動2030年延攬40萬境外人才，學生入學、學習就業都要更努力，一貫學程等都須突破，因此除了既有高教深耕計畫外，也建議政府有必要推動高教前瞻基礎建設計畫，甚至應有一個跨部會與大學校長的工作小組，因應攬才、人才培育議題。

賴清德總統說，政府會做高教發展的後盾、大刀闊斧改革，協助大學追求國際一流地位。自2021年產創條例通過以來，半導體、智慧製造、人工智慧經濟等學院均陸續成立，提升大專校院競爭力也能壯大國家。有聽取陳文章的意見，大學校長會議內容將由教育部彙整，匯聚意見、擬定計畫。

但賴總統也說，中國大陸近期對台文攻武嚇，近期已成立全社會防衛韌性委員會，因應防救災也提升全民防衛國家意識，但也提醒各大專校院，進行交流時需存有風險意識，共同保護國家核心關鍵技術和科研成果，守護民主、維護競爭力和國家安全。

賴清德總統於致詞時也感謝大學校長投身杏壇、春風化雨。他說，十年樹木百年樹人，始終相信國家透過教育栽培人才，高等教育人才多、人才好，國家社會才會好；透過教育取得專業知識進而改善生活，生活好，國家社會才會跟著好。投資教育、未來世代就是投資國家未來，人人有希望國家就有希望，校長們任重道遠，由衷感激。

賴清德總統也細數近年推動的高等教育政策，如縮短公私立大專學雜費差距、提高經濟弱勢學生補助、放寬緩繳學貸本息門檻，若還有更多努力的空間，望校長們一同思考。也期許教育部和大學突破高教體系的剛性結構，大膽提出高教發展的可能性。