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教育部點名陸3所大學隸屬統戰部 鄭英耀：禁止交流、學歷不會再採認

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教育部點名陸3所大學隸屬統戰部 鄭英耀：禁止交流、學歷不會再採認

聯合報／ 記者許維寧／宜蘭即時報導
114全國大專校院校長會議今天於宜蘭大學登場，教育部長鄭英耀受訪時指出，禁止所有台灣大專校院與統戰部隸屬學校交流，且學歷不再獲採認。記者許維寧／攝影
114全國大專校院校長會議今天於宜蘭大學登場，教育部長鄭英耀受訪時指出，禁止所有台灣大專校院與統戰部隸屬學校交流，且學歷不再獲採認。記者許維寧／攝影

國安情資指出，中國大陸統戰部管轄華僑大學、廣州暨南大學、北京華文學院3校，且目前已吸收逾2000名台灣學生就讀。114全國大專校院校長會議今天在宜蘭大學登場，教育部鄭英耀受訪時指出，禁止所有台灣大專校院與上述3校交流，且學歷不再獲採認。

陸方近年對台灣學生祭出利多，學生可持學測成績申請大陸相關大學，但國安情資指出，中國大陸統戰部與陸方教育部共同直屬管理，近年亦向台生招生，只要學生學測國、英、數任一科目達到均標且為22歲以下，即達到入學門檻，並給予全年免學費。

教育部長鄭英耀今天出席大學校長會議，他受訪時指出，鼓勵大學進行學術交流，但有3所中國大陸大專校院直接隸屬共產黨統戰部，若學習過程中帶有政治目的，評估將非理想的學習場域，包括大學研究、學術合作交流都應被禁止，也應該終止過去所有學術交流跟機會。

但鄭英耀說，只要是以人才培育為目標的大學如北京大學等教育部沒有禁止，隸屬統戰部、有特定目的的學校，才會認定為非學術取向大學，有必要停止合作。政策既定，如果台灣的大專校院違反法令規範就會對其課責，之後也會同步到高中端宣導，國教署也會全面發文提醒高中端。

鄭英耀也強調，教育部本次規範是針對台灣的大專校院不得與其交流，若學生仍執意去就讀，還是屬於學生自主範圍，但學歷不會再採認。又過去華僑大學學歷就未列入採認，中國暨南大學則是2018年才由統戰部接手管理，這一次也給予一併規範，「從今開始即不再採認」。

大學校長會議分做今明兩天議程，明天陸委會主委邱垂正將以「兩岸關係與政府兩岸政策」為題發表演說。據了解，陸委會已有數年未造訪大學校長會議，前一次造訪已是十多年前，當年正值開放陸生學位生來台就學，但自2020年陸生學位生已中斷來台，今年能否恢復仍是未知數，有大學校長指出，邱垂正本次造訪頗「耐人尋味」。

教育部 統戰 鄭英耀

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