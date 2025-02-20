台大社科院學生會長罷免投票率未達一成 代表性遭疑

台大社科院學生會日前進行罷免投票，不過社科院學生數約一八七四人，罷免投票計一八七票，投票率未達一成，其中有一六六票贊成罷免。中研院院士陳培哲認為，這次罷免案猶如校園中的「象牙塔」事件，但只有少數人參與，並非太有代表性。他也提醒，綠營切勿藉機「煽風點火」。

大專校院近年耕耘校園民主，學生會長選舉行之有年，但據教育部調查一○九至一一一學年學生會投票狀況，有三成學校投票率不到一成，過去也有大學校長質疑，學生會投票率極低，代表性恐不足。

台大學生會與各院學生會被視為政黨育才搖籃，也是人脈累積場域，綠營如海基會秘書長羅文嘉、現任立委范雲、前立委高嘉瑜，藍營如台北市副市長林奕華，都當過台大學生會長。

台大社科院一名教授形容，現在校園民主運動、政治運動分界已模糊，甚至很多時候校園民主運動本身就是政治運動，只是包裹在「學生自治」的毛皮裡；畢竟檯面上很多政治人物學生時期就向政黨輸誠，畢業後月領廿萬元的政治紅利，其他學生當然都看在眼裡，「校園民主運動只是政治運作的手段」。

參與投票的政治系大二學生說，外界質疑投票率低、易被動員，但相較台大其他院所的學生自治選舉，社科院已相對較高。另位社科院學生也提到，郭又睿當時的發言確實不太妥當，身為社科院學生不想被這樣的言論代表。