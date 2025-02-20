快訊

最便宜蘋果AI手機來了！iPhone 16e定價破2萬、10大功能一次看 鏡頭升級4800萬畫素

聽新聞
0:00 / 0:00

台大社科院學生會長罷免投票率未達一成 代表性遭疑

聯合報／ 記者許維寧張博瑞李成蔭／台北報導
陸生團訪問台大引發陳抗，台大社科院學生事後發起罷免，郭姓會長昨天在投票率不及一成的情況下被罷免。圖／聯合報系資料照片
陸生團訪問台大引發陳抗，台大社科院學生事後發起罷免，郭姓會長昨天在投票率不及一成的情況下被罷免。圖／聯合報系資料照片

台大社科院學生會日前進行罷免投票，不過社科院學生數約一八七四人，罷免投票計一八七票，投票率未達一成，其中有一六六票贊成罷免。中研院院士陳培哲認為，這次罷免案猶如校園中的「象牙塔」事件，但只有少數人參與，並非太有代表性。他也提醒，綠營切勿藉機「煽風點火」。

大專校院近年耕耘校園民主，學生會長選舉行之有年，但據教育部調查一○九至一一一學年學生會投票狀況，有三成學校投票率不到一成，過去也有大學校長質疑，學生會投票率極低，代表性恐不足。

台大學生會與各院學生會被視為政黨育才搖籃，也是人脈累積場域，綠營如海基會秘書長羅文嘉、現任立委范雲、前立委高嘉瑜，藍營如台北市副市長林奕華，都當過台大學生會長。

台大社科院一名教授形容，現在校園民主運動、政治運動分界已模糊，甚至很多時候校園民主運動本身就是政治運動，只是包裹在「學生自治」的毛皮裡；畢竟檯面上很多政治人物學生時期就向政黨輸誠，畢業後月領廿萬元的政治紅利，其他學生當然都看在眼裡，「校園民主運動只是政治運作的手段」。

參與投票的政治系大二學生說，外界質疑投票率低、易被動員，但相較台大其他院所的學生自治選舉，社科院已相對較高。另位社科院學生也提到，郭又睿當時的發言確實不太妥當，身為社科院學生不想被這樣的言論代表。

台大 投票率 校園

延伸閱讀

罷免陳玉珍差73份終喊卡 民團籲別將居民當親中附屬品

大罷免潮基隆增第3人 罷免議員鄭文婷提議書送交中選會

罷免加嚴新制明上路 35泛藍委17綠委罷免案仍適用舊法

台大社科院學生會長被罷免 選委會證實提案人「站崗」

相關新聞

接待陸生團 台大社科院學生會長遭罷免

馬英九基金會去年十一月邀陸生團赴台，台大社科院學生會接待該團後，學生發動罷免社科院學生會長郭又睿，日前以同意票一六六票、...

台大社科院學生會長罷免投票率未達一成 代表性遭疑

台大社科院學生會日前進行罷免投票，不過社科院學生數約一八七四人，罷免投票計一八七票，投票率未達一成，其中有一六六票贊成罷...

馬辦嘆悲哀 藍批綠伸手校園

台大社科院學生會長因去年接待大陸高校師生訪團遭罷免。馬英九基金會執行長蕭旭岑昨表示很悲哀，推動兩岸交流、和陸生相互學習，...

畢業後找嘸頭路！頂大非電資碩畢生怨要吃土 網驚：不太可能沒工作

本以為名校學歷能帶來好薪資，沒想到他卻陷入「畢業即失業」的困境。一位成大理工碩士生在Dcard發文，表示自己畢業後向科技業投遞履歷數月，卻遲遲等不到Offer…

台大社科院學生會長被罷免 選委會證實提案人「站崗」

台大社科院學生會長郭又睿遭罷免引發討論，有社科院學生指出，現場看到罷免提案人在投票所周圍「站崗」。台大社科院學生會選委會...

清大傑出人才發展基金幫教授加薪 年薪最高上看500萬

為攬才留才，國立清華大學創全國大學之先，設立「傑出人才發展基金」並募得約11億元。清大指出，全校共超過三分之一、近3百位...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。