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馬辦嘆悲哀 藍批綠伸手校園

聯合報／ 記者鄭媁蔡晉宇林銘翰／台北報導
馬英九基金會去年邀請陸生團赴台交流，但陸生團學生於受訪時稱「中國台北」，一度引發議論。本報資料照片
馬英九基金會去年邀請陸生團赴台交流，但陸生團學生於受訪時稱「中國台北」，一度引發議論。本報資料照片

台大社科院學生會長因去年接待大陸高校師生訪團遭罷免。馬英九基金會執行長蕭旭岑昨表示很悲哀，推動兩岸交流、和陸生相互學習，居然可以變成罷免的理由。國民黨表示尊重校園自治投票結果，但批評民進黨伸手校園，拿學生當祭品，為「惡罷」政治開路。

民進黨立委王定宇說，充分尊重校園自主，這代表的意義為台大「成功罷免第一響」。

民眾黨立委林國成則表示，台大教職員和學生獨立性高，但民進黨執政後把手伸進校園；兩岸交流也是未來年輕人的需求，為何接待師生訪團就要被罷免，背後一定有人聳動和造謠，這個問題相當嚴重。

蕭旭岑說，為這群發動罷免的學生感到惋惜，因為他們心中只剩下意識形態與政治，祝福他們未來的人生能有所不同。他也感慨，大陸年輕人在研發DeepSeek，台灣年輕人卻忙著用罷免手段打壓和自己意見不同的人，還自以為是正義，這是台灣社會面臨最嚴重的問題。

蕭旭岑說，這些年輕人可能以民進黨為師、以民進黨立法院黨團總召柯建銘為師，以為罷免是個好東西，卻是在反其道而行；打著「愛台灣」之名，事實上是在害台灣，這是台灣的危機。

年輕人 民進黨 罷免

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