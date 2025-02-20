推流行音樂 台藝大培育T-pop人才

台灣藝術大學音樂系夜間部即將轉型，將專注在流行音樂人才培育，成為國內首座大學部同時擁有古典音樂及流行音樂的學校。

台藝大音樂系主任黃荻表示，夜間部無年齡限制，歡迎各年齡層人士報考，盼這項改變希望能培育更多流行音樂人才進市場，回應市場需求，期待台灣能發展出自己的「T-pop」。

音樂系大四學生蘇建宥說，這項改變相當好，台藝大原本就有深厚的古典音樂基礎，隨著流行音樂發展愈來愈蓬勃，兩者結合能激盪出不同火花。他表示，如果能重新選擇，會選擇學習流行音樂，因為這更能貼近當今主流。

音樂系大三學生林湧說，期待能與不同領域音樂人交流，未來能在校園裡遇見拿著吉他或貝斯的同學，讓校園有不同氛圍。

台藝大此次轉型也廣邀業界好手當講師，讓課程質量更貼近產業內容。在YouTube擁有67萬訂閱的網紅「我是江老師」也將參與授課，她擁有9年自媒體經驗，分享音樂人如何在數位時代發展事業。高雄流行音樂中心前執行長、金馬金曲得主李欣芸也是授課老師之一。

校長鐘世凱說，台藝大是培育藝術領域的搖籃，藝人黃韻玲、吳克群等人都是校友，希望能進一步推動流行音樂發展，為產業注入更多新人才。