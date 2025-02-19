畢業後找嘸頭路！頂大非電資碩畢生怨要吃土 網驚：不太可能沒工作

本以為名校學歷能帶來好薪資，沒想到他卻陷入「畢業即失業」的困境。一位成大理工碩士生在Dcard發文，表示自己畢業後向科技業投遞履歷數月，卻遲遲等不到Offer，存款甚至僅剩7千元，讓他絕望感嘆：「真的要吃土了」。見此，不少網友對原PO工作難尋感到驚訝，不過也有人懷疑原PO標準過高，建議他可以降低期望。

一位網友在Dcard工作版發文，表示自己是成功大學畢業的碩士生，雖就讀理工相關科系，但並非電資系。明明有亮眼的學歷，但原PO屢向科技業投履歷、面試，幾個月下來卻沒有收到一封offer，「銀行帳戶只剩下7000元…覺得好絕望」。原PO無奈表示，自己是低收入戶，家庭經濟狀況並不是很好，原以為讀好一點的學校，可以有高一點的薪資，沒想到卻陷入「畢業即失業」的困境，讓他忍不住直呼「現在看起來要先餓死了」。

貼文發布後，有網友對原PO仍未找到工作而震驚，表示「非電資的理工科系有這麼慘？」、「原本想說成大應該面試邀約很多吧……結果竟然這麼慘嗎」，不過也有人忍不住直言：「我還沒畢業就收到台塑面邀…你真的有在找？」、「成大不太可能沒工作，可能你太挑，不然我們這些怎麼辦？建議目前只能先求有再求好…沒錢真的很苦，我同事成大中文系一樣找得到工作業助啊，只是薪水沒很高而已」、「降一下標準吧，你沒什麼本錢可以眼高手低了」、「大家以為台積工程師履歷投出去就上嗎？成大非電資也不具優勢，現在台積只有封測廠作業員比較好進」、「我也好奇原PO是丟了哪些公司，系統廠基本上你四大理工，進去機率非常之高，除非面試和履歷本身有些問題，如果經濟上有困難，建議不要眼高手低」。

對於網友的疑問，原PO也有在留言更詳細分享自己目前的狀況，他表示害怕第一個工作就把履歷毀了，雖然自己收到很多面試邀請，但幾乎沒有收到offer，原PO指出，他陸陸續續面試超過15場，「問主管跟認識的主管挖面試紀錄，幾乎都是正面評價，但就是都沒上」。

也有網友提供實質性建議，「一、到所在縣市就服站登記求職，二、找所在縣市各大學實驗室助理，三、有低收資格可找社會局申請以工代賑，或至戶籍縣市公所領取急難救助的物資」、「第一份工作履歷不漂亮，履歷可以不要秀出來（反正你現在待業沒工作也是空白的），先有錢賺再騎驢找馬不是更好」、「沒offer就代表你有點太高估自己了，建議降點標準，蹲個幾年自然有機會跳」、「除非你去電子業，不然一般來說比較少一開始就非常高薪。個人建議找大一點的公司進去待個3年，有機會就升個主管，有主管資歷換工作談判籌碼會高很多，否則一般專員類也是有天花板，薪資最高也就那樣」。