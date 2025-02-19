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台大社科院學生會長被罷免 選委會證實提案人「站崗」

台大社科院學生會長被罷免 選委會證實提案人「站崗」

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
台大社科院學生會長郭又睿遭罷免引發討論，有社科院學生指出，現場看到罷免提案人在投票所周圍「站崗」。台大社科院學生會選委會證實，確實有此情況。圖／讀者提供
台大社科院學生會長郭又睿遭罷免引發討論，有社科院學生指出，現場看到罷免提案人在投票所周圍「站崗」。台大社科院學生會選委會證實，確實有此情況。圖／讀者提供

台大社科院學生會長郭又睿遭罷免引發討論，有社科院學生指出，現場看到罷免提案人在投票所周圍「站崗」。台大社科院學生會選委會證實，確實有此情況，且提案人有多次經過投票所並詢問領票數，不過無法確定與罷免結果間因果關係。

郭又睿因去年接待大陸高校師生訪團遭罷免，他表示，許多綠營政黨側翼便見獵心喜，只是憑藉校園民主增添自身政治利益，全然是對校園民主的玷汙。他同時質疑程序瑕疵，發動罷免方不斷詢問總票數催票，還向排隊投票的學生交談、揮手致意，違反選舉及罷免投票的公正性。

有社科院學生向本報反映，自己是反對罷免的，而自己也在現場也看到有提案人不斷在投票所前徘徊，甚至有拉票行為，若真的有那麼多人支持罷免，為何還要用拉票的方式，甚至在投票時間快截止時趕緊找人動員投票？短時間內出現三倍投票人潮。

台大社科院學生會選委會稍早於台大臉書社團發出聲明證實，罷免提案人確曾多次經過投票所，並詢問領票數，考量到投票記錄並無特別保護措施，且各投票人皆可目視相關數據，故在提案人詢問後提供領票數字。然而，關於罷免提案人是否因選委會行為導致投票動員，或是否直接影響總投票數跨越罷免門檻，並無客觀事實能加以證實因果。

社科院學生會選委會進一步說明，在投票結束前確實人數比起其他時段來得多，罷免提案人也確實在現場，不過就校內選舉罷免相關規定，提案人並沒有出現在視線可及範圍內，也就是說沒有違規問題。支持罷免學生認為，鼓勵大家出來投票本來就很正常，沒有問題；反對罷免學生則認為，「站崗」拉票已經違反選罷法精神，即便沒有違法也根本是走法律漏洞，罷免罷得不光彩。

投票 罷免 選委會

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